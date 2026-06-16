Pazar će "gorjeti" ove subote: Craft pivo, Guns N’ Roses tribute i vrhunski street food

U subotu, 20. lipnja od 19 sati, splitski Pazar postaje središte odličnog piva, hrane i glazbe. Split Craft Beer Fest donosi čak sedam craft pivovara, više od 20 vrsta craft piva i 15 točionika, uz atmosferu kakvu Split zaslužuje.

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Dust N’ Bones, tribute bend posvećen Guns N’ Rosesima, domaći bend Djigibaoo te DJ Vjeko Linksonix, koji će održavati ritam između nastupa. Uz vrhunsko pivo ide i vrhunska spiza, a za smoked street food specijalitete zadužena je Gudin Pigerija.

Organizatori najavljuju pravu ljetnu feštu na otvorenom – događaj za ljubitelje dobrog piva, dobre hrane i odlične zabave. Vidimo se na Pazaru!