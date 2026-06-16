Završena je velika nagradna igra Studenca i Pana: Novi Volkswagen T-Cross osvojila Vesna Kraljev iz Biograda na Moru

Vesna Kraljev iz Biograda na Moru sretna je dobitnica novog osobnog automobila Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line Plus, glavne nagrade u velikoj zajedničkoj nagradnoj igri Studenca i Pana pod nazivom „Za auto imaš plan, otići u Studenac po Pan!“. Ključeve novog automobila dobitnici su uručili predstavnici Studenca i Carlsberga Croatia ispred upravne zgrade i trgovine Studenca u Omišu, čime je uspješno zaokružen ovaj višetjedni projekt usmjeren na nagrađivanje vjernosti kupaca.

Zahvaljujući bogatom nagradnom fondu u ukupnom iznosu od 26.577,85 eura, uz atraktivnu glavnu nagradu, ova uspješna suradnja donijela je veselje i brojnim drugim kupcima diljem Hrvatske. Tako je u sklopu nagradne igre podijeljeno i 10 Studenac poklon kartica u vrijednosti od 100 eura, idealnih za praktičnu kupnju u najbližem Studencu, kao i 30 pakiranja Zlatnog Pana. O velikom interesu kupaca najbolje svjedoči podatak da se u bubnju za izvlačenje nagrada našlo više od 6700 prijava. Priliku za sudjelovanje imali su svi kupci koji su u razdoblju od 30. travnja do 31. svibnja kupili barem jedan proizvod Pan piva u bilo kojoj Studenac trgovini te poslali broj računa SMS-om ili putem online obrasca na službenoj stranici Pana.

Sretna dobitnica Vesna svoj je pobjednički račun ostvarila kupnjom Pan proizvoda upravo u svojoj lokalnoj trgovini Studenca u Biogradu na Moru.

„Kad su me organizatori nazvali i rekli da sam osvojila glavnu nagradu, nisam mogla vjerovati. Nisam ni pomišljala da bih mogla osvojiti nešto ovako vrijedno, a posebno ne novi automobil. Presretna sam i zahvalna, a ovaj dobitak i emocije koje nosi sigurno ću dugo pamtiti“, izjavila je Vesna Kraljev.

Prilikom svečane predaje ključeva u Omišu, predstavnici Studenca i Pana čestitali su dobitnici, istaknuvši kako će kroz ovakve zajedničke projekte i u budućnosti nastaviti donositi dodatnu vrijednost, pogodnosti i iznenađenja za svoje kupce.