Solarna elektrana za kuću: kako odabrati izvođača i ne pogriješiti u ponudi

Cijena je važna, ali pri odabiru izvođača ne bi smjela biti jedini kriterij. Jeftinija ponuda ne znači uvijek i isplativiju ponudu. Ponekad to jednostavno znači da je u nju uključeno manje opreme, slabija konfiguracija sustava, pojednostavljena konstrukcija ili nepotpun opseg radova koji ćete kasnije ionako morati dodatno platiti.

Ako želite donijeti dobru odluku, nije dovoljno usporediti samo ukupni iznos na dnu ponude. Važno je usporediti cijeli sadržaj ponude i razumjeti što se točno nudi za taj novac.

Ispravan proračun snage sustava

Najčešći način da ponuda na prvi pogled izgleda povoljnije jest da se u nju uključi manja snaga sustava. Na papiru to izgleda dobro: manje panela, niža cijena, brža odluka. Ali ako takva elektrana ne pokriva stvarne potrebe kućanstva, to više nije ušteda, nego pogreška u proračunu koju ćete kasnije plaćati kroz veće račune za električnu energiju.

Ozbiljna ponuda ne počinje cijenom, nego analizom objekta i potrošnje. Potrebno je razumjeti koliko kućanstvo troši tijekom godine, kako se potrošnja mijenja po sezonama, kakav je profil opterećenja tijekom dana, planira li se u budućnosti ugradnja dizalice topline, punjača za električno vozilo ili baterije, kako je krov orijentiran, koliki mu je nagib i postoji li zasjenjenje. Bez tih podataka svaki proračun ostaje samo približna procjena.

Zato pri usporedbi ponuda vrijedi postaviti vrlo jednostavno, ali važno pitanje: na temelju kojih je ulaznih podataka izračunata snaga sustava baš za vašu kuću?

Solarni paneli: brend je važan

Posebnu pažnju vrijedi obratiti na brend panela. Na tržištu postoji osjetna razlika u cijeni između poznatih proizvođača i jeftinijih rješenja koja djeluju povoljno samo na početku — do prvih pitanja vezanih uz kvalitetu ili servisnu podršku.

Pri usporedbi ponuda vrijedi obratiti pažnju na panele proizvođača iz kategorije Tier 1: Trina Solar, DAH, Leapton, Canadian Solar, HaiTai. To nije jedini kriterij odabira, ali jest važan orijentir koji govori o ozbiljnosti proizvođača, njegovoj stabilnosti na tržištu i dugoročnoj podršci proizvodu.

Inverter: mrežni ili hibridni

Upravo se kod invertera često krije jedna od ključnih razlika između korektne i jeftine ponude.

U početnoj fazi klijent najčešće vidi samo riječ “inverter” i pretpostavlja da je riječ o istoj vrsti uređaja. U praksi je razlika između mrežnog i hibridnog invertera vrlo važna.

Mrežni inverter je jeftiniji i zato se često ugrađuje u najpovoljnije ponude. No takav sustav ne predviđa jednostavno spajanje baterije za pohranu energije. Ako kasnije poželite prijeći na neovisniji model potrošnje i dodati baterijski sustav, morat ćete ponovno mijenjati inverter i taj element praktično platiti dvaput.

Hibridni inverter je skuplji, ali od početka daje više fleksibilnosti. On omogućuje naknadno proširenje sustava baterijom, ne samo radi pohrane energije, nego i radi njezina korištenja u razdoblju dana kada vam najviše odgovara ili za određene potrošače.

Osim toga, u pravilno projektiranom sustavu s baterijom hibridni inverter može omogućiti rezervno napajanje dijela kuće ili odabranih potrošača i u slučaju prekida napajanja iz mreže. To je važna funkcija za mnoge vlasnike kuća, ali nije dostupna u svakoj konfiguraciji sustava. Zato je važno unaprijed provjeriti predviđa li konkretna ponuda takvu mogućnost ili ne.

Važan je i brend invertera. Razlika među proizvođačima ne postoji samo u cijeni i popularnosti, nego i u pouzdanosti, softveru, kvaliteti monitoringa, dostupnosti servisa i ukupnoj stabilnosti rada sustava dugoročno. Na hrvatskom tržištu dobro su se pokazali brendovi Deye, Huawei, RealCurrent, SOFAR i Sungrow.

Invertere ne treba uspoređivati kao običnu stavku u troškovniku, nego kao središnji element sustava o kojem će ovisiti njegov rad kroz mnoge godine.

Baterija: element koji bitno utječe na cijenu ponude

Ako jedna ponuda uključuje hibridni inverter i bateriju, a druga samo mrežni inverter bez mogućnosti pohrane energije, takve se ponude ne mogu uspoređivati kao sustavi iste razine, a zatim zaključivati da je jedna tvrtka jednostavno „skuplja”. U mnogim slučajevima riječ je o sustavima različite razine funkcionalnosti i različite dugoročne vrijednosti.

Već sama baterija može povećati vrijednost ponude za 3.000 eura i više, ovisno o kapacitetu, konfiguraciji i mogućnostima sustava. Zato je važno unaprijed provjeriti je li baterija uključena u ponudu, koliki joj je kapacitet i koju ulogu treba imati u radu sustava.

Konstrukcija je temelj pouzdanosti

Jedan od elemenata na kojem izvođači posebno vole štedjeti jest montažna konstrukcija. U Dalmaciji je takav pristup posebno rizičan.

Sustav ovdje radi u uvjetima bure, slanog morskog zraka, visoke vlage, slane magle i dugotrajne UV izloženosti. Sve to stalno djeluje na pričvrsne elemente, metal i spojeve. Ono što na prvi pogled djeluje sporedno, nakon nekoliko godina može postati ozbiljan problem.

Zato konstrukcija mora biti prilagođena ne samo panelima, nego i konkretnoj vrsti krova te stvarnim klimatskim uvjetima regije.

Konstrukcije Emerus, Renusol i K2 Systems uzimaju u obzir posebnosti dalmatinske klime i predviđene su za dugotrajnu eksploataciju. Ako izvođač taj dio uopće ne objašnjava u ponudi, vrijedi postaviti izravno pitanje: koji se točno sustav pričvršćenja koristi i zašto je prikladan baš za vaš objekt?

Što doista ulazi u rješenje “ključ u ruke”?

Jedan od najčešćih izvora razočaranja jest situacija u kojoj klijent misli da kupuje uslugu “ključ u ruke”, a u stvarnosti dobije samo opremu i montažu.

Sunčana elektrana za obiteljsku kuću nije samo nekoliko panela na krovu. To su i projektna dokumentacija, administrativni postupak s HEP-om, suglasnosti, puštanje u pogon, završna ispitivanja, ispravan rad sustava i praćenje postupka sve do dobivanja Potvrde za trajni pogon. Upravo administrativni i projektni dio vrlo se često pokaže kao jedan od najzahtjevnijih koraka. Zato je pri usporedbi ponuda važno odmah provjeriti: ulazi li u cijenu rješavanje svih pitanja do konačnog rezultata ili tvrtka preuzima odgovornost samo za montažu i osnovnu dokumentaciju.

Kod najboljih tvrtki u taj proces ulazi i priprema dokumentacije za prijavu na programe sufinanciranja iz europskih, županijskih i gradskih fondova. Za vlasnika kuće to znači veću razinu stručnosti, mogućnost ostvarivanja potpora i bolje organiziran proces u kojem su važni detalji uzeti u obzir unaprijed.

Važno je razumjeti tko odgovara za konačan rezultat

Ako u projektu sudjeluje više tvrtki — jedna prodaje, druga montira, treća vodi dokumentaciju — za vas to gotovo uvijek znači rizik nejasne odgovornosti.

Dok sve ide po planu, takav model može djelovati prihvatljivo. No čim se pojavi pitanje oko projekta, priključenja, puštanja u pogon ili administracije, vrlo brzo dolazite u situaciju u kojoj svaki sudionik pokušava skinuti odgovornost sa sebe i prebaciti je na nekog drugog.

Zato je prije potpisivanja ugovora važno jasno razumjeti tko radi očevid objekta, tko izrađuje projekt, tko montira sustav, tko vodi postupak s HEP-om, tko pušta elektranu u pogon i tko ostaje vaša kontakt osoba nakon pokretanja sustava. U idealnom slučaju to je jedna te ista tvrtka.

Lokalna prisutnost i servis u regiji praktična su garancija izvedbe

Za obiteljsku kuću, posebno u Dalmaciji, nije važno samo tko će sustav ugraditi, nego i tko će biti dostupan nakon njegova puštanja u rad.

Upravo se tu pokazuje stvarna vrijednost garancije na izvedene radove. Ne u lijepoj rečenici u ugovoru, nego u tome koliko brzo i mirno tvrtka rješava situacije koje se pojavljuju nakon montaže. Nakon puštanja elektrane u pogon mogu se pojaviti sasvim konkretne situacije: treba provjeriti zašto je pala proizvodnja, pregledati stanje sustava nakon jačeg nevremena, doći na objekt kada se pojavi alarm ili pomoći u, naizgled, maloj situaciji — primjerice kada se u kući promijeni ili resetira lozinka za Wi-Fi, zbog čega inverter izgubi vezu i traži ponovno podešavanje.

Za tvrtku koja ima predstavnike u vašoj regiji to je običan servisni zadatak koji se brzo rješava. Za tvrtku bez lokalne prisutnosti i takva sitnica može se pretvoriti u problem koji traje tjednima.

Zato pri usporedbi izvođača vrijedi pitati vrlo konkretno: imate li stručnjake u našem kraju i koliki vam je stvarni rok reakcije ako se nakon puštanja sustava pojavi pitanje ili kvar?

Monitoring sustava i obuka nakon puštanja u rad obvezan su dio normalne usluge

Sustav se može smatrati stvarno završenim tek onda kada vi razumijete kako radi i kako se njime koristiti.

Nakon montaže ne biste trebali dobiti samo uključen inverter, nego i podešen pristup monitoringu, jasno objašnjenje kako pratiti proizvodnju i potrošnju, što znače obavijesti i greške, kako reagirati u slučaju problema i kada se treba obratiti servisu.

To nije dodatna opcija ni “ugodna sitnica”, nego sastavni dio korektne predaje sustava klijentu. Ako tvrtka ugradi opremu, a ne objasni kako se njome koristiti i kako pratiti rad elektrane, usluga zapravo nije završena do kraja.

Što je u konačnici najvažnije

Pri usporedbi ponuda razlika u cijeni može dosezati i do 50% ukupne vrijednosti. U većini slučajeva takva razlika ne znači povoljnije rješenje, nego proizlazi iz manje snage sustava, jeftinijeg invertera, pojednostavljene konstrukcije, neuključenog projekta, neobuhvaćenog HEP postupka ili izostanka servisa nakon puštanja sustava u rad.

Zato glavno pitanje pri usporedbi izvođača ne bi trebalo biti tko nudi nižu cijenu. Mnogo je ispravnije pitati: koji sustav doista odgovara mojoj kući i mojoj potrošnji, i tko će na kraju odgovarati za rezultat?

Sunčana elektrana je investicija za godine koje dolaze. Zato je važno odabrati ne samo prodavatelja opreme, nego tvrtku koja zna ispravno izračunati sustav, odabrati pouzdane komponente, provesti cijeli proces po principu “ključ u ruke” i ostati dostupna i nakon što elektrana počne raditi.

Pravo rješenje “ključ u ruke” u praksi znači vrlo jednostavnu stvar: u proces ulazite s pitanjima, a iz njega izlazite s elektranom koja radi, podešenim monitoringom, završenom dokumentacijom, dobivenom Potvrdom za trajni pogon i jasnim kontaktom osobe koja poznaje vaš objekt i doista odgovara za rezultat. Sve ostalo je samo montaža.

Ako uspoređujete ponude i tražite tvrtku koja vodi cijeli proces i u svom radu uzima u obzir sve navedene točke — od ispravnog proračuna sustava, odabira opreme i konstrukcije do projektne dokumentacije, HEP procedure, puštanja u pogon i podrške nakon ugradnje — ostavite upit za početno savjetovanje u Soft Energy Systems. Stručni tim rado će vam pomoći procijeniti što za vaš objekt ima najviše smisla.