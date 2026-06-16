Vatrena noć u Sinju: Gradonačelnik poziva građane na zajedničko navijanje na Pijacu

"Nije to obična tkanina

srce mi k'o najveća planina

Tekst se nastavlja nakon oglasa

ponosa uhvati me navala

kad se zavijori

iznad naših glava lijepe naše hrvatska zastava"

Još samo jedan dan ostao je do prve utakmice hrvatske reprezentacije protiv Engleske u Dallasu, a Sinj je spreman za pravi navijački spektakl!

Grad Sinj organizira zajedničko praćenje utakmice u službenoj fan zoni na Sinjskoj pijaci, koja će se tijekom nastupa Vatrenih pretvoriti u središnje mjesto okupljanja, zajedništva i navijačke strasti. Uz veliki LED ekran i glasnu podršku s tribina pod otvorenim nebom, očekuje nas večer za pamćenje.

Kako bi građani i ugostitelji mogli bezbrižno uživati u velikom sportskom događaju, na području Grada Sinja, Gradonačelnik Miro Bulj produžio je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj poziva sve da budu dio ove posebne večeri:

"Pozivam vas sve, djecu, mlade i starije, kao i naše goste, da se okupimo na Sinjskoj pijaci i zajedno podržimo hrvatsku reprezentaciju. Pokažimo još jednom zajedništvo, ponos i ljubav prema Hrvatskoj. Neka Sinj bude jedan glas za Vatrene!"

Hrvatska – Engleska

Početak utakmice: 22:00 sata

Službena fan zona – Sinjska pijaca

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 03:00 sata

Ponesite zastave, navijačke rekvizite i dobro raspoloženje. Pred nama je večer u kojoj će Sinj živjeti za Hrvatsku!

VIDIMO SE NA SINJSKOJ PIJACI – ZAJEDNO UZ VATRENE!