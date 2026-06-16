Dječji vrtić na Kili dobio uporabnu dozvolu, na jesen prima 125 djece

Već ove jeseni vrata novog dječjeg vrtića na Kili otvorit će se za 125 djece. Vrtić je dobio uporabnu dozvolu, a s radom će započeti nakon ishođenja suglasnosti za rad nadležnog upravnog tijela Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt je vrijedan više od 9 milijuna eura, od čega je 1,53 milijuna eura osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je ostatak financiran EIB zajmom i vlastitim prihodima Grada Splita.

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Novi vrtić raspolaže s osam odgojnih skupina te je izgrađen prema suvremenim pedagoškim i sigurnosnim standardima. Uz moderno opremljene unutarnje prostore, uređena su i vanjska igrališta te zelene površine.

Izgradnjom vrtića stvaraju se novi kapaciteti za predškolski odgoj na području Kile i okolnih gradskih kotareva te će se rasteretiti postojeći gradski vrtići.