Orešković objavila fotografiju Tuđmana sa slikom Tita: "Oko 85.000 HDZ-ovaca prije osnivanja stranke su bili komunisti"

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je oštru političku poruku u kojoj se osvrnula na obljetnicu HDZ-a, odnos vladajuće stranke prema antifašizmu, ali i aktualnu koaliciju s Domovinskim pokretom.

Orešković tvrdi da su osnivači HDZ-a, njih oko 85.000, prije osnivanja stranke bili komunisti, dok danas iz redova iste političke opcije, kako navodi, dolaze poruke u kojima se komuniste i antifašiste naziva krvnicima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Djelovanje današnjeg HDZ-a predstavlja negaciju naše državnosti”

“S obzirom da je Hrvatska po svom Ustavu utemeljena na vrijednostima i na tekovinama antifašizma, djelovanje današnjeg HDZ-a predstavlja negaciju naše državnosti”, poručila je Orešković.

Posebno se osvrnula na fotografiju s osnivanja HDZ-a na kojoj se, prema njezinim riječima, iznad glave Franje Tuđmana nalazi slika Josipa Broza Tita.

Fotografiju s osnivanja HDZ-a nazvala “najjačom šamarčinom”

“Ova fotografija s osnivanja HDZ-a sa slikom Tita iznad glave Franje Tuđmana, najjača je šamarčina koju bi trebalo zalijepiti svakom članu HDZ-a. Figurativno rečeno, naravno”, napisala je Orešković.



Dodala je kako je ta fotografija posebno važna za, kako kaže, one koji su “pod moćnim propagandnim strojem HDZ-a zaboravili što je bilo”, ali i za sve koji smatraju da ih prodor ustaštva u javni i politički život ne zanima.

Prozvala koaliciju HDZ-a i DP-a

Orešković tvrdi da je HDZ u koaliciji s DP-om “u potpunosti preuzeo retoriku proustaške desnice”, za koju navodi da krivotvorenje povijesti koristi kao put prema preuzimanju vlasti.

“Danas su meta napada migranti, strani radnici, seksualne manjine, sutra ćemo biti mi koji ne pripadamo u zadane kalupe vjere, obitelji i odanosti velikom vođi”, poručila je.

U nastavku objave povezala je političku retoriku s ekonomskim i društvenim problemima, spominjući inflaciju, porezni pritisak na obrtnike, male poduzetnike i iznajmljivače, liste čekanja u zdravstvu, probleme u obrazovanju i sporo pravosuđe.

“HDZ je postao pogrebnik naše državnosti”

Orešković smatra da je HDZ kroz protekla tri desetljeća “uništio produktivnu supstancu” zemlje te vlast gradio na glasovima onih koji ovise o državnom novcu, sinekurama i interesnim mrežama.

Zaključno je poručila da je HDZ do svog 37. rođendana, od “državotvorne stranke”, kako su se sami nazivali, postao “stranka negator i pogrebnik naše državnosti”.

“Kamo sreće HDZ-ovci, da vam je 37. rođendan ujedno i posljednji”, napisala je Dalija Orešković.