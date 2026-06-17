Engleski navijači u jednom pubu popili više od 5000 piva. Intervenirala policija

Stotine engleskih navijača ignorirale su upozorenja policije u SAD-u nakon što su u jednom teksaškom pubu, uoči prve utakmice svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, popili više od 5000 piva. Odjeveni u kostime i mašući zastavama svetog Jurja, okupili su se u pubu Londoner u Dallasu, koji je zbog navale gostiju produžio radno vrijeme. No osoblje i policija zatražili su od okupljenih da se raziđu neposredno prije 22 sata.

Razlog intervencije bio je jednostavan - lokal je dosegnuo maksimalan kapacitet, a za sigurnost su bila zadužena samo dva zaštitara. Iako je pub na kraju ispražnjen, dio navijača ostao je na balkonu zgrade još nekoliko sati.

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Te je večeri u Londoneru prodano 2352 boce piva, a procjenjuje se da je ukupno popijeno više od 5000 piva. Pub je pritom zaradio više od 35.000 eura, piše Index.