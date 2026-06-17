Od euforije do šoka: Evo kako navijači proživljavaju golijadu protiv Engleske

Prava navijačka ludnica zavladala je Sinjem tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu nakon što je Martin Baturina spektakularnim pogotkom vratio Vatrene u igru.

Engleska je povela, ali je u 36. minuti uslijedio trenutak koji je podigao na noge cijelu Cetinsku krajinu. Baturina je fantastičnim pogotkom pogodio za 1:1, a u Sinju je nastala prava eksplozija oduševljenja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Navijači okupljeni na gradskom trgu, u kafićima i ispred velikog ekrana skočili su na noge, grlili se i slavili izjednačenje Hrvatske protiv jednog od glavnih favorita prvenstva. U gradu su se čuli povici oduševljenja, pjesma i navijačko skandiranje, dok su mnogi odmah posegnuli za bakljama i zastavama.

Ipak, početak drugog dijela donio je novi šok za hrvatske navijače. Već u 47. minuti Jude Bellingham ponovno je doveo Englesku u vodstvo i postavio rezultat na 3:2.