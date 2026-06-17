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FOTO Bulj s bakljom u rukama predvodio navijačku feštu

Kolovođa

Navijačka euforija u Sinju dosegnula je vrhunac tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Stotine navijača okupile su se u središtu grada kako bi zajednički bodrile Vatrene, a posebnu pozornost privukao je gradonačelnik Sinja, Miro Bulj.

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U jeku navijanja gradonačelnik Bulj je zapalio baklje, što je dodatno podiglo atmosferu među okupljenim navijačima.

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