FOTO Bulj s bakljom u rukama predvodio navijačku feštu

Navijačka euforija u Sinju dosegnula je vrhunac tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Stotine navijača okupile su se u središtu grada kako bi zajednički bodrile Vatrene, a posebnu pozornost privukao je gradonačelnik Sinja, Miro Bulj.

U jeku navijanja gradonačelnik Bulj je zapalio baklje, što je dodatno podiglo atmosferu među okupljenim navijačima.