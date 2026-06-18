Što je krenulo naopako kod nas? Hrvatska među europskim zemljama sa slabijom kvalitetom unutarnjih voda za kupanje

Europske plaže, jezera i rijeke i dalje uglavnom bilježe visoke standarde kvalitete vode za kupanje, pokazuje novo izvješće o kvaliteti voda za kupanje za 2025. godinu. Prema podacima koje prenosi Euronews, čak 96 posto svih nadziranih europskih lokacija zadovoljava minimalne standarde kvalitete, dok je samo 1,5 posto ocijenjeno kao “loše”.

No, iako se Europa općenito može pohvaliti sigurnim kupalištima, Hrvatska se u izvješću spominje među zemljama s najnižom kvalitetom unutarnjih voda za kupanje, zajedno sa Slovenijom i Portugalom.

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Obalne vode znatno bolje od rijeka i jezera

Izvješće pokazuje da su obalne vode u Europskoj uniji općenito kvalitetnije od rijeka, jezera i drugih unutarnjih voda. Čak 88 posto obalnih kupališta u EU ocijenjeno je izvrsnima, dok je kod unutarnjih voda taj udio niži i iznosi 78 posto.

Razlog je, navodi se, što su mnoge unutarnje vode, osobito manja jezera, bare i spore rijeke, osjetljivije na kratkotrajna onečišćenja. Do problema najčešće dolazi nakon obilnih kiša, suša ili zbog otjecanja oborinskih i otpadnih voda.

Hrvatska slabije stoji kod unutarnjih voda

Za Hrvatsku je posebno važno da se u izvješću ne govori o ukupnoj kvaliteti mora, po kojoj je zemlja tradicionalno visoko pozicionirana, nego o unutarnjim vodama za kupanje.

Upravo u toj kategoriji Hrvatska se našla među zemljama s lošijim rezultatima. Uz Hrvatsku, slabiju kvalitetu unutarnjih voda pokazale su i Slovenija te Portugal, dok je najlošije rezultate u toj kategoriji imala Španjolska, gdje je više od 11 posto rijeka i jezera ocijenjeno lošom kvalitetom, javlja Euronews.

Najbolje rezultate ima Cipar

Prema izvješću, najbolju ukupnu kvalitetu voda za kupanje ima Cipar, gdje je 100 posto lokacija ocijenjeno izvrsnima. Slijede Grčka s 97,1 posto, Bugarska s 96,9 posto i Austrija s 96,5 posto izvrsnih voda.

Kada je riječ samo o jezerima, rijekama i barama, najbolje rezultate imaju Austrija i Finska, gdje je oko 95 posto unutarnjih voda klasificirano kao izvrsno.

Rijeke najveći izazov

Najveći izazov za Europu i dalje predstavljaju rijeke. Samo 47 posto od oko 1.200 europskih riječnih kupališta ostvarilo je izvrsnu ocjenu kvalitete.

Kao glavni problemi navode se kratkotrajna onečišćenja nakon obilnih kiša, prelijevanje kanalizacijskih sustava, poljoprivredno onečišćenje te fekalno onečišćenje povezano s divljim životinjama i stokom uz riječne obale.

Kvaliteta se mjeri prema bakterijama

Kvaliteta vode za kupanje klasificira se kao izvrsna, dobra, zadovoljavajuća ili loša, ovisno o razinama bakterija E. coli i crijevnih enterokoka, koje upućuju na fekalno onečišćenje i moguće zdravstvene rizike.

Prema Europskoj agenciji za okoliš, kupanje u onečišćenoj vodi može uzrokovati želučane tegobe, proljev, infekcije uha i oka te infekcije gornjih dišnih puteva.