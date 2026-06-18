Rat je gotov? Trump najavio skori potpis sporazuma s Iranom: "Ako se ne budu ponašali, ponovno ćemo ih bombardirati"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će sporazum između SAD-a i Irana biti potpisan “uskoro”, dok su visoki američki dužnosnici otkrili detalje memoranduma o razumijevanju koji bi trebao otvoriti put prema konačnom dogovoru.

Prema objavljenim informacijama, sporazum sadrži 14 točaka, a među ključnim odredbama su obveza da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američkih sankcija te završetak vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon.

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Konačni dogovor u roku od 60 dana

SAD i Iran obvezali su se nastaviti pregovore i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja ako se obje strane s time slože.

Sporazum također predviđa da se promet kroz Hormuški tjesnac obnovi bez naplate prolaska najmanje 60 dana. Nakon toga bi Iran, Oman i druge zemlje Perzijskog zaljeva trebali razgovarati o dugoročnom rješenju za taj strateški važan morski prolaz.

Ukidanje sankcija i fond od 300 milijardi dolara

Jedna od najzvučnijih točaka sporazuma odnosi se na ukidanje svih vrsta američkih sankcija protiv Irana, prema rasporedu koji tek treba biti dogovoren.

Predviđa se i uspostava fonda vrijednog najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i gospodarski razvoj Irana. Američki dužnosnici pritom tvrde da SAD neće morati izravno financijski sudjelovati u tom fondu, već bi se radilo o planu koji bi uključivao regionalne partnere.

Trump zaprijetio novim napadima

Iako je najavio skori potpis sporazuma, Trump je istaknuo da dogovor još nije konačan. Poručio je da SAD može ponovno pokrenuti napade ako Iran ne bude poštovao dogovor.

“Ako se ne budu ponašali, vratit ćemo se bombardiranju”, rekao je Trump, komentirajući sporazum tijekom summita G7.

S druge strane, iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da nepovjerenje prema SAD-u ostaje, dodavši da je iranski “prst na okidaču”.

IAEA pozdravila dogovor

Ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi ocijenio je sporazum kao “dobar korak naprijed”, ali je upozorio da još predstoji mnogo posla.

Prema dosad poznatim detaljima, iranski obogaćeni uran trebao bi biti razrijeđen na licu mjesta, pod nadzorom IAEA-e, što bi trebalo biti jedno od ključnih pitanja u nastavku pregovora.