FOTO Sinjani i Bulj teško podnijeli golove Engleza: "Đubradi i bagro lopovska"

Navijačka atmosfera u Sinju tijekom utakmice Hrvatske i Engleske prolazila je kroz sve moguće emocije. Od početne euforije i veselja nakon hrvatskih pogodaka do nevjerice nakon novih engleskih golova, okupljeni navijači zajedno su proživljavali svaki trenutak utakmice.

Gradski trg, kafići i navijačke zone bili su ispunjeni ljubiteljima nogometa koji su od prve minute bodrili hrvatsku reprezentaciju. Posebno emotivni trenuci uslijedili su nakon pogodaka Martina Baturine i Petra Muse, kada je među okupljenima zavladalo uvjerenje da Hrvatska može do velikog rezultata.

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No nastavak susreta donio je nova razočaranja i težak rezultat za Vatrene. Unatoč tome, podrška s tribina i gradskih trgova nije izostala.

MIRO Bulj, gradonačelnik Sinja i zastupnik Mosta, je teško podnio prvi gol Engleza.

"Đubradi i bagro lopovska, dabogda pucali penale kralju i okupatorskoj otadžbini", napisao je Bulj.