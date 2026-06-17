Subašić: “Slavlje se nije moglo opisati riječima“

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik izabranicima Hrvatske bit će Engleska, a susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu.

Svoje je viđenje susreta iz 2018. iz Rusije prokomentirao Danijel Subašić, jedan od junaka Svjetskog prvenstva u Rusiji koji je obranio nekoliko jedanaesteraca u ključnim utakmicama u kojima je Hrvatska slavila: „ Polufinale je bilo poseban osjećaj jer znaš ako pobijediš da si prestigao generaciju iz ’98. Nismo dobro stajali na terenu, oni su imali dosta prilika prvih 30 minuta. Pitaš se kako ih prevariti. Svi su tada gledali hoćemo li proći ili ne, a nama je to bila posebna motivacija. Kasnije smo mi preuzeli kontrolu i preokrenuli."

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Prisjetio se i rezultatskog preokreta: „Vrsaljko je imao vrhunski ubačaj, a Perija (op.a. Perišić) je zabio Karate Kid gol. Tada je krenulo i samopouzdanje i sreća. Osjetilo se da je naš drugi gol visio, a Mandžo (op.a. Mandžukić) je naposljetku zabio. Slavlje se nije moglo opisati riječima. Igrao si za sebe, svoju obitelj i svoj narod.“