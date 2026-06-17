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FOTO Hrvati i Englezi zajedno navijali u Splitu

Pogledajte prizore sa Zvončaca

Dok su se Hrvatska i Engleska bore za važne bodove na Svjetskom prvenstvu, na splitskom Zvončacu mogla se vidjeti sasvim drugačija slika od one na travnjaku.

Brojni hrvatski i engleski navijači okupili su se uz veliki ekran kako bi zajedno pratili utakmicu svojih reprezentacija. Unatoč velikom rivalstvu koje postoji između dvije nogometne velesile, atmosfera na Zvončacu bila je prijateljska i opuštena.

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Posebno je zanimljivo bilo pratiti reakcije nakon pogodaka Hrvatske i Engleske.

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