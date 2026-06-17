Tko je samozatajna plavuša koju ljubi Baturina?

Martin Baturina još je jednom pokazao zbog čega ga stručnjaci i navijači vide kao jednog od predvodnika nove generacije hrvatske reprezentacije. Mladi veznjak zabio je važan pogodak za izjednačenje protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu te ponovno skrenuo pozornost na svoj veliki talent.

Dvadesettrogodišnji ofenzivni veznjak prve je nogometne korake napravio u Dinamovoj omladinskoj školi, gdje je prošao sve mlađe kategorije prije nego što se afirmirao u seniorskoj momčadi zagrebačkog kluba. Nakon uspješnog razdoblja u Dinamu karijeru je nastavio u talijanskom Comu, gdje nastavlja svoj nogometni razvoj.

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Dok na terenu gradi status jednog od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša, sreća ga prati i u privatnom životu. Već nekoliko godina u vezi je sa Splićankom Petrom Matjanec, studenticom koja se ne eksponira u javnosti i rijetko se pojavljuje u medijima.

Njihova veza započela je zahvaljujući zajedničkim prijateljima, a Baturina je ranije medijima otkrio kako je među njima odmah postojala posebna povezanost. Kako je sam priznao, osvojila ga je svojom skromnošću, nježnošću i prirodnošću, zbog čega je vrlo brzo postala važan dio njegova života.

Dok Baturina na nogometnim terenima nastavlja potvrđivati svoj potencijal, podršku mu i dalje pruža upravo Petra, koja ga prati daleko od reflektora i medijske pozornosti.