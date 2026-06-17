Modrić: "Bilo je nerealno očekivati da ću biti ovdje u ovim godinama“

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik izabranicima Hrvatske bit će Engleska, a susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu.

Utakmicu je najavio kapetan Hrvatske Luka Modrić: „Da mi je netko stavio na papir što bih želio doživjeti u karijeri, bilo bi teško uz reprezentaciju. Bilo je teško od malih nogu, no probijao sam se. Čekao sam na poziv za Svjetsko prvenstvo i bio sam jako sretan kada sam ga dobio. Bilo je nerealno očekivati da ću biti ovdje u ovim godinama, vezni se igrači najviše troše, ali tome je doprinijelo puno rada i odricanja.“

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„Ovo je najteža utakmica u grupi, očekuje nas teška i uzbudljiva utakmica, takve su bile sve utakmice s njima. Dobro smo odradili sve pripreme. Spremni smo, nadam se da ćemo biti pravi, a mogu garantirati i obećati da ćemo dati sve od sebe, vidjet ćemo dokle će nas to dovesti. Karakterizira nas snaga zajedništva koja je izbacila individualce i mislim da ćemo to pokazati i tijekom ovog Prvenstva“, zaključio je Modrić.