Modrićev dres razlikuje se od ostalih. Evo o čemu je riječ

Hrvatska će večeras igrati u gostujućoj odjevnoj kombinaciji, odnosno u plavom dresu. Devet hrvatskih reprezentativaca koji igraju u polju imat će iste dresove, dok će se dres Luke Modrića ipak razlikovati po dva dodatka.

Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku nekoliko dresova ima posebne oznake. Tako zlatne oznake s logom turnira na rukavu nose samo reprezentacije koje su ranije osvajale Svjetsko prvenstvo. To uključuje aktualnog prvaka Argentinu, kao i Urugvaj, Njemačku, Brazil, Englesku, Francusku i Španjolsku. Sve ostale reprezentacije nose crne (ako je rukav svijetle boje) ili bijele (ako je rukav tamne boje) oznake, piše Index.

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Neposredno ispod oznake s logom SP-a 2026. odabrani igrači nose službeno predstavljenu oznaku "Debut", kao i nekoliko drugih oznaka. Oznaku "Debut" nose svi igrači koji nastupaju na svom prvom Svjetskom prvenstvu.

Oznaku za osvajača Zlatne kopačke nose igrači koji su ranije osvojili Zlatnu kopačku Svjetskog prvenstva za najviše postignutih pogodaka (Francuska: Kylian Mbappé, Engleska: Harry Kane i Kolumbija: James Rodríguez), dok oznaku za osvajača Zlatne rukavice nose igrači koji su ranije osvojili Zlatnu rukavicu, nagradu za najboljeg vratara turnira (Njemačka: Manuel Neuer, Argentina: Emiliano Martínez i Belgija: Thibaut Courtois).

Što piše Modriću na dresu?

Luka Modrić na dresu nosi oznake "Legacy" i "Golden Ball 2018". Oznaku "Legacy" nose igrači koji su nastupili na pet ili više Svjetskih prvenstava (Hrvatska: Luka Modrić, Japan: Yuto Nagatomo, Njemačka: Manuel Neuer, Portugal: Cristiano Ronaldo i Argentina: Lionel Messi).

Oznaku za osvajača Zlatne lopte nose samo dva igrača na ovom turniru, a to su Luka Modrić i Lionel Messi. Nose je samo njih dvojica jer su to jedina dva igrača koja sudjeluju na turniru, a već su bili proglašeni najboljim igračima SP-a.

Special shirt for Luka Modrić. 🇭🇷🤍 “Golden Ball 2018”

“Legacy” pic.twitter.com/V2vteDHcLQ — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 17, 2026