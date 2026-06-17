HRT u studio doveo Brunu Marića. Komentirao je suđenje

U emisiji Americana HRT-a Bruno Marić komentirao je suđenje na Svjetskom prvenstvu, naglasivši da se nova pravila i upute dosljedno primjenjuju. Osvrnuo se i na Clementa Turpina, koji će suditi u dvoboju Hrvatske i Engleske, ocijenivši ga iskusnim i provjerenim sucem za najveće utakmice.

Govoreći o dosljednosti i ritmu suđenja, Marić je naglasio kako arbitri dobro prate tempo prvenstva te da je ključ u razumljivoj i dosljednoj primjeni pravila.

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"Suđenje od starta na svoj način prati ritam prvenstva. Najbitnije je da se primjenjuju razumljive situacije i da se omogući što više efektivne igre", pojašnjava. Upitan o "nespretnoj komunikaciji" na engleskom jeziku kod sudaca, apostrofirao je kako to ne predstavlja veći problem u praksi.

"Najmanji problem je engleski jezik i njegova implementacija kod sudaca na prvenstvu. Ako je to najveći problem, onda smo pobijedili", poručio je.

"Turpin sudi najveće utakmice i ima veliko iskustvo"

Marić je komentirao suca, Clémenta Turpina, koji će voditi ogled Vatrenih protiv Engleske, istaknuvši njegovo iskustvo i kontinuitet u vođenju velikih utakmica. "On je u top tri suca, sudi najveće utakmice i najviše ih ima na tom nivou", kazao je.

Dodao je da Hrvatska i Engleska mogu biti zadovoljne jer je riječ o iskusnom europskom sucu. "Hrvatska i Engleska trebaju biti sretne jer u europskom duelu dobili smo europskog suca. Ne moramo se prilagođavati novom kriteriju i pristupu", objašnjava.

Zaključio je kako je riječ o renomiranom sucu koji uživa veliki respekt u europskom nogometu.

"Turpin donosi sreću Vatrenima"

Naime, Turpin je do sada četiri puta sudio hrvatskoj reprezentaciji, a u sva četiri susreta Hrvatska je upisala pobjedu.

Prvi put sudio je u studenom 2015. godine u prijateljskom ogledu protiv Rusije, kada je Hrvatska slavila 3:1.

Slijedile su kvalifikacije za Europsko prvenstvo u studenom 2019., kada su Vatreni svladali Slovačku također 3:1. Dvije godine poslije sudio je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Slovenije, u susretu koji je Hrvatska dobila 3:0, dok je posljednji put bio glavni sudac u rujnu 2023. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv Armenije, kada je Hrvatska slavila 1:0.