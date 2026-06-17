Evo kada i kako kreće akcija izvlačenja potonule jedrilice nakon tragedije na moru

Prvi časnik putničkog katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći lišen je slobode. Splitska policija može ga zadržati 24 sata.

"Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara. Mislim da kapetan nije u tom trenutku upravljao, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom", izjavio je ministar policije RH Davor Božinović.

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U sudaru je poginulo četvero ljudi. Neka tijela imala su tako teške ozljede da će se identitet utvrđivati DNK analizom. I danas o ovoj nesreći svi govore s nevjericom.

"Jezivo, jezivo... Ako su krivi, greške treba platiti, Nitko to nije namjerno napravio, ali se dogodilo", kazao je Luiz.

"Bože sačuvaj, žao mi tih ljudi", izjavila je prolaznica.

Katamaran je u vlasništvu privatne tvrtke koja godinama plovi između Splita i susjednih otoka. Danas je bio privezan u splitskoj luci. Moćne građe, oštećenja iz sudara su minimalna. Jedrilica i dalje leži na morskome dnu, na 60-ak metara dubine, između Brača i Šolte. Postoje brojni svjedoci i snimke nesreće.

"Ispalo je kao da ga je on vukao neko vrijeme... kao da ga je vukao", rekao je Luiz.

Nova TV je razgovarala s vlasnikom iskusne tvrtke za vađenje brodova koji je upućen u situaciju. Iako se brodovi mogu vaditi i zračnim balonima, najvjerojatnije će se jedrilica vaditi dizalicom.

"Podizanje broda s padobranima bez dizalice i ičega to su operacije koje povećavaju mogućnost novih oštećenja na brodu, što nije dobro za svrhu istrage, jer morate onda ustanovljavati što je oštećenje od sudara, a što od vađenja. To se može izbjeći na način da se diže dizalicom u kontroliranim uvjetima bez trzaja", objasnio je vlasnik tvrtke za vađenje brodova Hrvoje Krstulović.

Slijede procedure s vlasnicima brodova i osiguranjima pa onda vađenje.

"S obzirom da je tijelo izvađeno, po meni u narednih desetak dana će se to obaviti, po saznanjima koja imam sada", rekao je Krstulović.

Mladi časnik će nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.