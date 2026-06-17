Evo što je Kolinda poručila Vatrenima

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poslala je poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji uoči večerašnje utakmice protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu u Dallasu. Iako se trenutačno nalazi u Taškentu te ne može biti na stadionu, Grabar-Kitarović poručila je kako će vatrene bodriti svim srcem, gdje god bila.

„Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem – u crveno-bijelom, gdje god bila“, napisala je na Facebooku. U emotivnoj objavi pozvala je hrvatske reprezentativce da igraju za sebe, Hrvatsku i navijače diljem svijeta. „Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta. Ajmo, Hrvatska! Nek' jače kuca to, Srce Vatreno!“, poručila je.

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