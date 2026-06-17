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VIDEO Dječak iz Livna je apsolutni hit: "Navijam za BiH i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe..."

"Gledao sam. Dobri su, za razliku od 2014. godine", rekao je malac

Jedan dječak iz Livna postao je apslolutni hit na TikToku kada su ga uhvatile kamere N1 i pitale za koga navija na Svjetskom prvenstvu. 

"Navijam za BiH i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, ali oni se nisu kvalificirali", rekao je dječak pomalo razočarano.

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Dječak, čije godište možete i sami procijeniti, zatim je komentirao igru Bosne i Hercegovine.

"Gledao sam. Dobri su, za razliku od 2014. godine", rekao je malac.

@n1_hrvatskaNajslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore♬ original sound - N1 Hrvatska

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