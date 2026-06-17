Znate li gdje je bio Luka Modrić kada se rodio Luka Vušković?

U hrvatskoj reprezentaciji večeras se dogodio jedan od najnevjerojatnijih susreta generacija u njezinoj povijesti. Na istoj strani terena našli su se čovjek koji je obilježio jedno nogometno doba i tinejdžer koji bi tek trebao ispisati svoje prve velike stranice.

Između njih dvojice točno je 21 godina, pet mjeseci i 15 dana razlike.

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Luka Modrić rođen je 9. rujna 1985. u Zadru, dok je Luka Vušković rođen 24. veljače 2007. godine. To znači da je hrvatski kapetan od mladog stopera stariji više od dva desetljeća.

Kada se Vušković rodio, Modrić je već bio afirmirani reprezentativac Hrvatske i standardni prvotimac Dinama. Iza sebe je imao nastup na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj te se pripremao za godine koje će ga odvesti do Tottenhama, Real Madrida i statusa jednog od najvećih nogometaša u povijesti Hrvatske.

Vušković, s druge strane, tada još nije bio ni rođen kada je Modrić debitirao za hrvatsku reprezentaciju u ožujku 2006. godine. Dok je kapetan Vatrenih gradio karijeru koja će mu donijeti šest naslova europskog prvaka, Zlatnu loptu i gotovo dvije stotine nastupa za Hrvatsku, mladi stoper tek je učio prve korake.

Posebnu težinu toj brojci daje činjenica da se danas nalaze u istoj svlačionici. Jedan predstavlja simbol kontinuiteta i dugovječnosti, a drugi budućnost hrvatskog nogometa. Generacije koje su odrasle uz Modrića danas gledaju Vuškovića kao nasljednika nove ere.