Kakva je ovo sad pauza za hidrataciju? Novo pravilo FIFA-e zbunilo gledatelje

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. ostat će upamćeno kao prvo (mnogi se nadaju i jedino) na kojemu su uvedene pauze usred prvog i drugog poluvremena.

Pauze za hidrataciju nerviraju navijače diljem svijeta, pogotovo navijače u Europi. I mnogi se pitaju - zašto su uvedene i koji je ovo vrag?

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Radi se o novom pravilu FIFA-e za Svjetsko prvenstvo 2026. U svakoj utakmici, bez obzira igra li se u Miamiju na 35 °C ili u klimatiziranom stadionu, uvode se dvije obavezne pauze za hidrataciju - jedna oko 22. minute prvog poluvremena, a druga oko 22. minute drugog poluvremena (otprilike 67. minuta utakmice). Svaka od njih traje tri minute.

Službeno objašnjenje FIFA-e je zaštita igrača zbog velikih vrućina u SAD-u, Meksiku i Kanadi te iskustava s prošlogodišnjeg klupskog SP-a.

Pauze za hidrataciju nerviraju gledatelje diljem svijeta, nogometaši podijeljeni

Sudeći po komentarima, pauze nerviraju gledatelje i obožavatelje nogometa. No, među onima koji su nogomet igrali ili ga igraju, ne slažu se svi da su grozne.

Nizozemski kapetan Virgil van Dijk smatra da ih treba uvoditi ovisno o uvjetima i procjenjivati od utakmice do utakmice, dok belgijski reprezentativac Youri Tielemans drži da bi, radi jednakih uvjeta natjecanja, trebale vrijediti za sve susrete.

Kritičari upozoravaju da prekidi remete ritam igre, podsjećajući na dvoboj Njemačke i Curaçaa, u kojem je autsajder izjednačio neposredno prije pauze, nakon koje je njemački izbornik Julian Nagelsmann reorganizirao momčad, a Njemačka na kraju slavila 7:1.

S druge strane, treneri poput belgijskog izbornika Rudija Garcije i francuskog izbornika Didiera Deschampsa smatraju da su pauze postale svojevrsni "time-outi" koje treba taktički iskoristiti. Medicinski stručnjaci pritom upozoravaju da bi one trebale trajati i dulje. Douglas Casa iz Instituta Korey Stringer smatra da bi minimalno trajanje trebalo biti pet minuta, dok Mike Tipton sa Sveučilišta u Portsmouthu upozorava da bi zbog klimatskih promjena neka domaćinstva Svjetskog prvenstva 2026. mogla prijeći prag visokog toplinskog rizika.

Briga za zdravlje nogometaša ili opet briga o novcu?

Ako se prisjetimo, primjerice, Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. koje se igralo u gotovo nepodnošljivim vremenskim uvjetima tropske klime teško ćemo povjerovati da su pauze uvedene zbog dobrobiti nogometaša.

Prema pisanju Reutersa, Business Insidera i TalkSPORT-a, FIFA je prvi put dopustila televizijskim kućama da tijekom obveznih pauza za hidrataciju emitiraju reklame. Svaka utakmica ima dvije pauze od po tri minute, a televizije mogu iskoristiti oko dvije minute i deset sekundi za oglase.

French fans booing the hydration break. Good on them. pic.twitter.com/WXXU7JDHvS — Ali Howorth (@ahoworth97) June 16, 2026

FOX, koji ima engleska prava za prijenos Svjetskog prvenstva u SAD-u, navodno naplaćuje oko 200.000 dolara za reklamu od 30 sekundi tijekom "običnih" utakmica, dok cijena za najveće utakmice, posebice one američke reprezentacije, raste i do 750.000 dolara za 30 sekundi.

Procjene govore da bi samo od oglasa tijekom pauza za hidrataciju FOX mogao zaraditi između 250 i 333 milijuna dolara tijekom cijelog Svjetskog prvenstva. To bi pokrilo velik dio od približno 485 milijuna dolara koliko je platio za televizijska prava prijenosa.

Zanimljivo je da FIFA službeno tvrdi kako su pauze uvedene zbog zaštite zdravlja igrača i visokih temperatura, no kritičari upozoravaju da se one provode i na utakmicama u zatvorenim ili klimatiziranim stadionima, zbog čega sve više jača dojam da se iza cijele priče krije i snažan komercijalni interes.

Što mislite o ovim pauzama? Grozne su

Super su, odlična ideja

Ne znam

Zoran Vulić: "Momčad koja dominira u ovim pauzama gubi ritam"

I bivši hrvatski reprezentativac Zoran Vulić slaže se da pauze usred poluvremena nisu dobra ideja i da je glavnu ulogu u uvođenju pauza odigrao novac.

"Ove pauze za hidrataciju, po mom mišljenju, nisu nastale zbog potreba trenera i nogometaša. Danas veliku ulogu igraju reklame i novac. Ovo kao da ide prema nekim četvrtinama, kao u hokeju. Mnogi misle da to pomaže trenerima, ali ja se s tim ne slažem. Treneru to često odmaže. Kada jedna momčad dominira, kada pritišće protivnika i uhvati ritam, ovakav prekid joj može samo naštetiti. Prekida se tempo koji si gradio na terenu", kaže Vulić za Dalmaciju Danas.

"Naravno da treba voditi računa o zdravlju igrača, ali iskreno, ne mislim da su temperature baš toliko ekstremne da bi ovakve pauze morale postati pravilo. Nadam se da to nećemo gledati i u Ligi prvaka jer bih volio da nogomet zadrži ono što ga je oduvijek činilo posebnim", dodaje.

"Mislim da nogomet ide u krivom smjeru. To je oduvijek bila muška, brza i dinamična igra, a danas imam osjećaj da se sve pomalo razvodnjava. Imamo taj val promjena u kojem se gubi ona prava čarolija nogometa. Ja volim stari, pravi nogomet i volio bih da se neke stvari ne mijenjaju", zaključuje.