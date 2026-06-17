Umirovljenik nožem prijetio djeci u autobusu: "Sve ću vas pobiti na spavanju, majku vam"

Zagrebački umirovljenik D. S. (55) nepravomoćno je osuđen zbog prijetnji nožem djeci u ZET-ovu autobusu prije tri mjeseca. Sud mu je izrekao kaznu od devet mjeseci bezuvjetnog zatvora i mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Incident se dogodio u autobusu punom putnika, većinom učenika, prenosi Jutarnji list.

Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je D. S.-a krivim za prijetnju smrću i osudio ga na devet mjeseci zatvora. U kaznu će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od dana incidenta. Uz zatvorsku kaznu, određena mu je i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja u trajanju od tri godine. Liječenje započinje tijekom izdržavanja kazne, a nastavit će se ambulantno i nakon izlaska na slobodu. Osuđeni također mora podmiriti 50 eura sudskih troškova.

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Događaj se zbio 10. ožujka ove godine u autobusu na liniji 227 u Zagrebu. U namjeri da prestraši osmero djece koja su bila u njegovoj blizini, D. S. je izvadio preklopni nož. Jednog od maloljetnika upitao je želi li da mu prereže grkljan, a zatim je drugome prislonio oštricu noža na trbuh.

Maloljetniku kojem je držao nož na trbuhu poručio je: "Kad budeš starom pričao, reci da sam na tebe izvadio nož, a na njega ću utoku. Pobit ću vas sve na spavanju, majku vam".

Tijekom suđenja D. S. se pokajao i ispričao oštećenima, no nije prihvatio prijedlog kazne koji je iznijelo tužiteljstvo. Utvrđeno je da je u trenutku počinjenja djela, koje se smatra izoliranim incidentom, bio bitno smanjeno ubrojiv.