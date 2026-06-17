Ivana Knoll je na stadionu. U vatrenom navijačkom izdanju raspametila je obožavatelje

Poznata hrvatska navijačica i influencerica Ivana Knoll ponovno je privukla pozornost pratitelja objavom sa stadiona uoči nastupa hrvatske nogometne reprezentacije.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije uz kratku, ali jasnu poruku podrške Vatrenima: „CROATIA let's gooo 🇭🇷“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za ovu je prigodu odabrala prepoznatljivu navijačku kombinaciju u hrvatskim bojama. Pozirala je u kratkim hlačicama i korzetu s motivom crveno-bijelih kockica, naglašavajući svoj atraktivan stil po kojem je postala prepoznatljiva na velikim nogometnim natjecanjima diljem svijeta.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare pratitelja, koji su joj uzvratili porukama podrške hrvatskoj reprezentaciji uoči važne utakmice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli knolldoll (@knolldoll)