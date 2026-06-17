FOTO Ludnica u Splitu: Nema slobodnog mjesta, svi gledaju Hrvatsku

Split večeras živi za hrvatsku reprezentaciju. Uoči i tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu gradske ulice, trgovi i ugostiteljski objekti ispunjeni su navijačima koji zajedno prate nastup Vatrenih.

U brojnim kafićima i restoranima tražilo se mjesto više, a već sat vremena prije početka susreta gotovo svi stolovi bili su zauzeti. Crveno-bijele kockice, hrvatske zastave i navijački rekviziti preplavili su grad, dok se na svakom koraku mogla osjetiti posebna atmosfera koju donose nastupi hrvatske reprezentacije na velikim natjecanjima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Brojni Splićani utakmicu prate u društvu obitelji i prijatelja, a svaki potez hrvatskih reprezentativaca izaziva burne reakcije, pljesak i navijanje. Posebnu pažnju privukle su i brojne navijačice odjevene u hrvatske boje koje su dodatno podigle atmosferu u gradu.

Od Rive do Bačvica, od centra grada do kvartovskih kafića, Split je večeras pokazao koliko živi za nogomet i hrvatsku reprezentaciju. Bez obzira na konačan rezultat, jedno je sigurno – podrška Vatrenima ne izostaje.

Kako je izgledala navijačka atmosfera u gradu pod Marjanom, pogledajte u fotogaleriji našeg Igora Jakšića.