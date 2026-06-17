FOTO Ludnica u Splitu: Nema slobodnog mjesta, svi gledaju Hrvatsku

Split večeras živi za hrvatsku reprezentaciju. Uoči i tijekom utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu gradske ulice, trgovi i ugostiteljski objekti ispunjeni su navijačima koji zajedno prate nastup Vatrenih.
U brojnim kafićima i restoranima tražilo se mjesto više, a već sat vremena prije početka susreta gotovo svi stolovi bili su zauzeti. Crveno-bijele kockice, hrvatske zastave i navijački rekviziti preplavili su grad, dok se na svakom koraku mogla osjetiti posebna atmosfera koju donose nastupi hrvatske reprezentacije na velikim natjecanjima.
Brojni Splićani utakmicu prate u društvu obitelji i prijatelja, a svaki potez hrvatskih reprezentativaca izaziva burne reakcije, pljesak i navijanje. Posebnu pažnju privukle su i brojne navijačice odjevene u hrvatske boje koje su dodatno podigle atmosferu u gradu.
Od Rive do Bačvica, od centra grada do kvartovskih kafića, Split je večeras pokazao koliko živi za nogomet i hrvatsku reprezentaciju. Bez obzira na konačan rezultat, jedno je sigurno – podrška Vatrenima ne izostaje.
Kako je izgledala navijačka atmosfera u gradu pod Marjanom, pogledajte u fotogaleriji našeg Igora Jakšića.