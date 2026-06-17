ANKETA Je li Hrvatska oštećena?

Hrvatska i Engleska večeras od 22 sata u Dallasu igraju prvu utakmicu skupine L na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Uz njih, u istoj skupini nalaze se još Panama i Gana.

Dvoboj Hrvatske i Engleske obilježio je sporni pogodak Harryja Kanea s bijele točke. Engleski napadač najprije nije uspio svladati Dominika Livakovića, koji je pročitao njegov udarac i obranom ostavio Hrvatsku bez primljenog gola.

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Ipak, slavlje hrvatskih igrača nije dugo trajalo. Ubrzo se oglasio VAR, nakon čega je donesena odluka da se kazneni udarac mora ponoviti. Kao razlog navedeno je kršenje pravila od strane vratara, odnosno Livakovićeva pozicija u trenutku Kaneova udarca.

Na ekranu se pojavila poruka "offence by the goalkeeper", jer prema pravilima vratar prilikom izvođenja jedanaesterca mora barem jednim dijelom stopala ostati na gol-liniji. Premda televizijska snimka nije jasno pokazala da je Livaković prerano napustio crtu, VAR je procijenio da je prekršaj postojao.

Kane je zatim dobio drugu priliku i ovoga puta bio precizan, čime je Engleska došla do pogotka nakon vrlo dvojbene situacije.

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