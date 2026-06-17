UŽIVO Navijačka ludnica u Sinju: Kockice preplavile grad uoči okršaja Hrvatske i Engleske

Hrvatska i Engleska danas će od 22 sata igrati utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica će se igrati na stadionu AT&T u Dallasu.

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Sve detalje uoči utakmice pratite na Dalmaciji Danas.

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18:46 Znate li tko je jedini tip koji je zabio na Svjetskom za Hrvatsku dok je igrao u Hajduku? Jedan je i jedini.

17:45 - Proćakulali smo s Hajdukovom legendom Zoranom Vulićem uoči utakmice Hrvatska - Engleska.

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16:30 - I u Sinju je krenula nogometna groznica. Gradske ulice, trgovi, ugostiteljski objekti i brojni balkoni okićeni su hrvatskim zastavama i prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama nekoliko sati prije početka utakmice Hrvatska - Engleska.

Posebno svečano uređeno je središte grada gdje će brojni građani zajednički pratiti susret hrvatske nogometne reprezentacije. Organizatori su osigurali veliki ekran, kako bi navijači mogli zajedno bodriti Vatrene u jednoj od najvažnijih utakmica prvenstva.

Pogledajte galeriju Roka Pavlinušića.

16:15 - I u Tetovu se navija za Hrvatsku. Istaknuo je hrvatsku zastavu i odjenuo hrvatski dres u svome Žerovjanu kraj Tetova u Sjevernoj Makedoniji splitski ugostitelj Adi Akiiki, stari nogometni zaljubljenik, vlasnik poznate i dugovječne burekdžinice "ST-Burek" u centru Splita. Gledat će se večeras kod Adija i navijati za Hrvatsku.

Uvijek je aktivan kad je nogomet u pitanju, pa i nedavno kada je u Splitu gostovao "Dinamo City" iz Tirane u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, kada je uskočio kao prevoditelj albanskim i hrvatskim novinarima. Nije ni čudo što kod njega redovito srećemo njegove sunarodnjake hajdukovce: Sahitija, Pajazitija, Racija...Tako se za Hrvatsku danas navija i oko Tetova, i neka.

12:05 - Vinko Begović, istaknuti hrvatski trenera i čovjeka bogatog nogometnog puta za Dalmaciju Danas je najavio večerašnji susret između Hrvatske i Engleske.

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10:52 - Za Dalmaciju Danas razgovarali smo s Ivanom Gudeljom o utakmici s Engleskom i prisjetili se prošlih susreta.

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8:30 - Hajduk je jutros na svojoj Facebook stranici objavu posvetio Vatrenima te im zaželio sreću na Svjetskom prvenstvu.

"Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu", napisali su iz Hajduka. Dodajmo na kraju da su iz Hajduka objavili fotografije bivših igrača Hajduka u dresu Vatrenih, Marija Pašalića i Luke Vuškovića, te jedan prizor s reprezentativne utakmice Hrvatske na Poljudu.

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8:09 - Hrvatski navijači okupirali su ulice Dallasa. Pogledajte u video zapisu kako to izgleda.