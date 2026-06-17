Zoran Vulić za DD: "Uspavati Engleze, umrtviti pasom i čekati priliku. Po tradiciji u zadnjih osam godina, mi smo veći favoriti od njih!"

Dok mlađe uzraste hrvatske reprezentacije (U-18 i U-19) vodi kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo, legendarni igrač i trener Hajduka Zoran Vulić slobodno vrijeme provodi u svom prirodnom okruženju. Pronašli smo ga kod Balarina. Dica treniraju, a popularni Vule sa svojom ekipom u debelom hladu igra briškulu.

Skuvale se pizdice, popio se žmul bilog vina, a u dobroj spizi sreli smo i Zonzija koji gušta u ambijentu pa se nema vrimena ni pošteno pozdraviti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ipak, Vulić je rado pristao na kratku ćakulu i stručnu najavu velike utakmice Svjetskog prvenstva 2026. između Hrvatske i Engleske, koja se igra na impresivnom klimatiziranom AT&T Stadiumu u Arlingtonu pokraj Dallasa.

Prva utakmica određuje sve

Pred nama je velika utakmica protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Kako gledate na taj susret i što on donosi?

– Pa gledajte, te prve utakmice na prvenstvima uvijek su najvažnije jer one uvelike određuju daljnji tijek natjecanja. Ukoliko dobiješ utakmicu, već za drugu i treću u skupini možeš malo i kalkulirati. Ako odigraš neriješeno, još uvijek si u životu. Ali ako izgubiš, onda je to već izuzetno teško jer svaka sljedeća utakmica zapravo postaje utakmica na ispadanje, a to je najgori mogući pritisak za igranje.

Momčad koja je igrala protiv Engleske u Rusiji 2018. i ova današnja – i naša i njihova – sasvim su drugačije. Koliko će se ove današnje momčadi razlikovati, a koliko će biti sličnosti?

– Mislim da svaka utakmica donosi nešto sasvim novo. Nema niti jedne utakmice koja je „copy-paste“. Ovo je nova utakmica, potpuno drugačija priča. Što se tiče navijača na stadionu, mislim da će na tribinama biti pola-pola. Ja se zbilja nadam jednom dobrom, pozitivnom rezultatu. Za mene je u ovom trenutku i neriješeno pozitivan rezultat jer, ponavljam, najvažnije je ne izgubiti na startu.

„Ako gledamo zadnjih osam godina, mi smo veći favoriti od Engleza“

Englezi u svojim medijima silno ističu kako im je ova pobjeda ključna za osvajanje skupine. Motivira ih i ta njihova uloga blagog favorita. Što mislite o tome?

– Gledajte, ako ćemo realno gledati tko je favorit na svjetskim prvenstvima u zadnjih osam godina, onda smo mi tu puno veći favoriti nego oni! Ali mislim da ne trebamo utakmicu gledati na taj način. Jednostavno, Englezi su opasni, imaju strašnu ligu. Znamo kakva je Premier liga, gdje ti momci igraju i kako igraju. Imaju fantastičnu tranziciju, a imaju i Harryja Kanea koji u svakom trenutku može zabiti gol.

Mi moramo igrati našu igru – moramo ih malo uspavati, usporiti. Cilj je da mi budemo ti koji dominiraju utakmicom, da je okrenemo u smjeru koji nama odgovara, s nešto sporijim pasovima. Treba ih umrtviti i čekati našu prigodu. Svjesni smo da tih prigoda neće biti puno i zato svaka koja se ukaže mora biti maksimalno iskorištena.

Sučić i Baturina mogli bi imati ključnu ulogu

Prema Vašim riječima, ključna stvar ponovno je sredina terena. Koji bi igrači, uz živuću legendu Luku Modrića, trebali iznijeti taj teret? Treba li nam tu više trke, možda i Martin Baturina?

– Mislim da će tu veliku ulogu odigrati mali Sučić i Baturina. Možda se izbornik Dalić okrene i prema Kovačiću, svi dobro znamo njegovu kvalitetu. Ipak, možda je u ovom trenutku mali rizik igrati s njim i s Modrićem zajedno od prve minute.

Modrić je u zadnje vrijeme igrao u Milanu i tek hvata puni ritam, tako da ne znam što će selektor točno odabrati. Ali Zlatko Dalić je do sada svaki put pogodio i moramo mu maksimalno vjerovati. Budimo iskreni – zemlja s tri i pol milijuna stanovnika toliko je kompetentna na svjetskom prvenstvu da nas se svi boje. To je uspjeh pred kojim kapu treba skinuti do poda.

Što je s vrhom napada? Ante Budimir ili netko drugi?

– Imamo tri odlična napadača i sva trojica vole balune s krila. Ipak, moram reći da je meni nekako najagresivniji mali Igor Matanović. Ne znam za koga će se selektor na kraju odlučiti, ali vjerujem da je po imenu i iskustvu Budimir trenutno najbliži prvom sastavu. Ali opet, selektor je taj koji donosi konačnu odluku.

„Kockasti dres je svetost“

Igra se u Dallasu, najavljeno je 35 stupnjeva i velike su vrućine. Doduše, stadioni u Americi su vrhunski klimatizirani. Koliko će to utjecati na igru?

– Mi smo u Kataru već igrali na takvim klimatiziranim stadionima, imamo to iskustvo. Mislim da ćemo se mi na te uvjete bolje prilagoditi nego Englezi, barem se toplo nadam. Ali iskreno, ne trebamo sada previše gledati u krov ili temperaturu. Mi to nikada nismo gledali.

Naši momci, kada god bi navukli tu našu svetost, kockasti dres, uvijek bi dali svoj maksimum. Mislim da će tako biti i ovaj put.

Spomenuli ste navijače, očekuje se golema podrška Hrvata iz cijele Amerike i Kanade. Koliko će to značiti momčadi?

– Ma je, je, to će značiti strašno puno! Mi se stvarno ne možemo požaliti na navijanje. Na kojem god svjetskom prvenstvu da smo igrali, uvijek smo imali barem blagu dominaciju na tribinama. Bit će teško protiv Engleza jer znamo kako i oni bodre svoju reprezentaciju, ali ja se nadam da ćemo mi odvesti utakmicu u našem smjeru i da će naši navijači na kraju biti puno glasniji od engleskih.

O Hajduku i Žilini: „Možemo odigrati fantastično, a možemo ispasti od bezveznjaka“

Za kraj, moram Vas pitati i jedno klupsko pitanje. Hajduk je u kvalifikacijama izvukao Žilinu iz Slovačke, starog protivnika još iz 2009. godine. Kako gledate na taj ždrijeb?

– Pa gledajte, što se tiče Hajduka, njemu je sasvim svejedno koga će dobiti u ždrijebu. Hajduk je takav klub da može odigrati fantastično protiv najjačih momčadi, a s druge strane može ispasti protiv potpunih bezveznjaka.

To su prve utakmice u kvalifikacijama i tek treba vidjeti u kakvom će sastavu Hajduk istrčati. Neophodna su nam pojačanja. Ključno je pitanje koga će uprava dovesti, a tko će od trenutnih igrača ostati u klubu. Puno, ma zapravo sve ovisi o tome.

Utakmica dolazi jako brzo i moramo biti maksimalno spremni. Ja se samo iskreno nadam da će nakon dugo vremena i naši navijači, koji su toliko patili i propatili, napokon doći malo do arije, do svježeg zraka i pravog uspjeha.