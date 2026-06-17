Loša vijest za vozače: Jedna od važnijih splitskih ulica ostaje zatvorena još mjesec dana

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

Obavještavamo građane da se rok završetka radova u Ulici Ivana pl. Zajca na izgradnji komunalne infrastrukture faze 1 produljuje zbog okolnosti koje su se pojavile tijekom izvođenja radova i koje nije bilo moguće u cijelosti predvidjeti u fazi planiranja projekta. Tijekom izvođenja radova pokazalo se da položaj pojedinih vodovodnih i plinskih instalacija na terenu ne odgovara u potpunosti podacima iz postojeće dokumentacije. Zbog toga je bilo potrebno prilagoditi dio projektnih rješenja i izvesti dodatne radove kako bi se instalacije sigurno izmjestile. Istodobno, radove je bilo potrebno pažljivo uskladiti s korisnicima kojima je neophodna neprekidna opskrba vodom i plinom, uključujući bolnicu, Sveučilište i druge ustanove na tom području. Cilj je bio osigurati da prekidi u opskrbi budu što kraći i da se radovi izvedu sigurno, uz što manje poteškoća za građane i korisnike.

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Zbog svih navedenih okolnosti, Ulica Ivana pl. Zajca ostat će u potpunosti zatvorena za promet najkasnije do kraja srpnja. Nakon toga glavnina radova odvijat će se u ulici Trstenik.

Po završetku radova u ulici Trstenik započet će radovi na izgradnji kišnog preljeva u Ulici Ivana pl. Zajca. Tijekom izvođenja tih radova privremena prometna regulacija bit će organizirana na način da Ulica Ivana pl. Zajca ostane otvorena za promet.

O svim značajnijim promjenama u organizaciji prometa građani će biti pravodobno obaviješteni.

Nadležne službe i izvođač radova poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi projekt bio dovršen u najkraćem mogućem roku.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom trajanja radova.