Pogledajte ovo: Hrvatski i engleski navijači susreli su se u pubu

Dallas Prema nekim procjenama u Dallasu se nalazi podjednaki broj hrvatskih i engleskih navijača. Otprilike 15 tisuća navijača u kockastim dresovima i jednako toliko pristalica Gordog Albiona posjetilo je ovaj teksaški grad zbog večerašnjeg ogleda.

Prema svim dosadašnjim izvještajima atmosfera je pozitivna, nema negativnih tenzija. Čak ni kada pivo teče u potocima u pubovima, a za šankovima se zajedno nađu navijači “suprostavljenih” tabora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovdje.