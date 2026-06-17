Kako smo do sada igrali s Engleskom? Gudelj: "Englezi nas podcjenjuju"

Hrvatska danas igra protiv Engleske u prvoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Uvijek su to bili veliki okršaji i naravno da se cijela Hrvatska, kao i dijaspora, sprema biti uz svoje Vatrene, uz televizijske ekrane. Mnogi gradovi i mjesta produžili su dozvole za radno vrijeme kafića, navijači će se okupljati u fan zonama i na trgovima, naravno, izuzev onih sretnika koji će našu reprezentaciju bodriti na Dallas Stadiumu.

A mi ćemo se ponovno vremeplovom sjećanja prisjetiti velikih utakmica Hrvatske i Engleske koje su ostale u pamćenju generacija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

2004. HRVATSKA – ENGLESKA 2:4

Iskusni trener Otto Barić dobro je posložio tu reprezentaciju. Prošlo je već osam godina od Ćirine bronce u Francuskoj i onih prvih Vatrenih, a narod je bio željan pobjeda Hrvatske na velikim natjecanjima.

Hrvatska je te 2004. igrala moderan nogomet. Na golu je bio Butina, u obrani Tudor i braća Kovač, Mornar na boku, Rosso kao centralni vezni, a u vrhu napada Dado Pršo i glavna zvijezda Miki Rapaić. Remiziralo se u skupini sa Švicarskom i Francuskom, čak se povelo u 5. minuti protiv Engleske na stadionu Luz u Lisabonu, ali jednostavno nije išlo i vratili smo se kući.

2006. HRVATSKA – ENGLESKA 2:0

Eee, kako smo tada bili sretni i ponosni. Momci Slavena Bilića tek su kretali prema velikim stvarima. Na golu Pletikosa, u obrani braća Kovač, Čorluka i Šimunić, u veznom redu Modrić, Kranjčar i Rapaić, a u napadu Eduardo da Silva, kojem je pridodan do tada pomalo zaboravljeni Mladen Petrić.

Engleze je načeo Eduardo, da bi priča završila autogolom engleskog vratara Paula Robinsona. Petljao je engleski vratar, pokušao ispucati loptu, ona je čudno odskočila i završila u mreži. Uzalud je mahao i protestirao. Vatrenima je tada pomogla i sreća, ali i, kako su se mnogi šalili, neka maksimirska krtica koja je dobro izrovala teren pred vratima Engleza.

Dok je cijeli stadion pjevao "Lijepa li si", naš izbornik Slaven Bilić rekao je:

"Ovo je povijesna pobjeda."

2007. ENGLESKA – HRVATSKA 2:3

Goropadna Hrvatska te je večeri, 21. studenoga 2007. na Wembleyu, pokazala svoje najbolje lice. Naši momci bili su srčani i puni nacionalnog naboja. Golovima Nike Kranjčara, Ivice Olića i Mladena Petrića uskratili su Engleskoj odlazak na Europsko prvenstvo. Gledali smo jednu od najboljih utakmica Hrvatske svih vremena.

2018. HRVATSKA – ENGLESKA 2:1

Naša najveća radost. Golovima Ivana Perišića u 68. i Marija Mandžukića u 109. minuti Hrvatska je u polufinalu eliminirala Englesku i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva, donijevši neopisivu radost na hrvatske ulice.

Tog 11. srpnja 2018. na stadionu Lužnjiki u Moskvi ispisana je povijest hrvatskog nogometa.

Radost se iste večeri prenijela na hrvatske ulice i trgove, ali i svugdje gdje žive Hrvati. Pamtimo legendarne dočeke Vatrenih u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima.

Večeras Hrvatska od 22 sata po našem vremenu ponovno igra protiv Engleske.

Za Dalmaciju Danas razgovarali smo s Ivanom Gudeljom, legendarnim hajdukovcem, kasnije trenerom, a danas instruktorom HNS-a, koji je tijekom svoje, nažalost zbog bolesti prekinute karijere, zabijao i na Svjetskom prvenstvu.

"Englezi nas potcjenjuju, dobro, to je njihov stil. Mi možemo ostvariti dobar rezultat u ovoj utakmici. Imamo odličnu reprezentaciju, vrhunsku atmosferu i mi to možemo. Možemo i pobijediti, ali ovo je turnirski sustav i sve momčadi gledaju da do zadnje utakmice u grupnoj fazi budu u igri za prolazak dalje. Dakle, i neriješeno je dobar rezultat, jer je u ovoj fazi najvažnije proći skupinu", rekao nam je Ivan Gudelj.