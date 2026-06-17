'Gori' Dallas: Naša legendarna pjevačica predvodi navijačku euforiju uoči utakmice s Engleskom

U trećem po veličini gradu savezne države Teksas vlada prava nogometna euforija uoči nastupa hrvatske reprezentacije na Mundijalu. Službena FIFA fan zona u Dallasu postala je okupljalište tisuća navijača koji su stigli na veliku paradu i popratni program podrške Vatrenima. Glazbena ikona Tatjana Cameron Tajči, koja već 35 godina živi u SAD-u, predvodila je program koji je ujedinio navijače u pjesmi i veselju.
Zajedno s Antom Gelom i njegovim bendom, Tajči je održala koncert koji je bio savršena uvertira u nadolazeći okršaj s Engleskom. Vrhunac večeri bila je izvedba hita koji je obilježio njezinu karijeru - pjesme 'Hajde da ludujemo', koja ni nakon tri desetljeća ne gubi na popularnosti. Tajči se nakon nastupa oglasila na društvenim mrežama uz jasnu poruku: 'Prednastup u Dallasu, Teksas. Jedno je sigurno - hrvatski navijači su spremni!'.
Tajči je za Dnevnik Nove Tv naglasila da joj je od samog rezultata važnije ono što reprezentacija predstavlja svijetu. 'Najviše slavim zajedništvo, ljubav i sportski duh. To pokazuje tko smo i što možemo. Pokazujemo svoj potencijal i inspiracija smo novim generacijama', poručila je pjevačica iz Dallasa. Njezina želja je jasna - želi pobjedu svim srcem i nada se osvajanju naslova svjetskog prvaka.
Ponos na Vatrene u SAD-u
Pjevačica je istaknula kako njezini američki prijatelji pokazuju veliko zanimanje za hrvatsku reprezentaciju te da mnogi od njih navijaju upravo za Vatrene. Iako već desetljećima živi u Nashvilleu, Tajči ističe da joj Hrvatska nikada nije daleko, 'Dobro je to što postoje krasne avionske linije pa smo za čas u Hrvatskoj'.