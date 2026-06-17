'Gori' Dallas: Naša legendarna pjevačica predvodi navijačku euforiju uoči utakmice s Engleskom

U trećem po veličini gradu savezne države Teksas vlada prava nogometna euforija uoči nastupa hrvatske reprezentacije na Mundijalu. Službena FIFA fan zona u Dallasu postala je okupljalište tisuća navijača koji su stigli na veliku paradu i popratni program podrške Vatrenima. Glazbena ikona Tatjana Cameron Tajči, koja već 35 godina živi u SAD-u, predvodila je program koji je ujedinio navijače u pjesmi i veselju.

Zajedno s Antom Gelom i njegovim bendom, Tajči je održala koncert koji je bio savršena uvertira u nadolazeći okršaj s Engleskom. Vrhunac večeri bila je izvedba hita koji je obilježio njezinu karijeru - pjesme 'Hajde da ludujemo', koja ni nakon tri desetljeća ne gubi na popularnosti. Tajči se nakon nastupa oglasila na društvenim mrežama uz jasnu poruku: 'Prednastup u Dallasu, Teksas. Jedno je sigurno - hrvatski navijači su spremni!'.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tajči je za Dnevnik Nove Tv naglasila da joj je od samog rezultata važnije ono što reprezentacija predstavlja svijetu. 'Najviše slavim zajedništvo, ljubav i sportski duh. To pokazuje tko smo i što možemo. Pokazujemo svoj potencijal i inspiracija smo novim generacijama', poručila je pjevačica iz Dallasa. Njezina želja je jasna - želi pobjedu svim srcem i nada se osvajanju naslova svjetskog prvaka.

Ponos na Vatrene u SAD-u

Pjevačica je istaknula kako njezini američki prijatelji pokazuju veliko zanimanje za hrvatsku reprezentaciju te da mnogi od njih navijaju upravo za Vatrene. Iako već desetljećima živi u Nashvilleu, Tajči ističe da joj Hrvatska nikada nije daleko, 'Dobro je to što postoje krasne avionske linije pa smo za čas u Hrvatskoj'.