Preokret u zadnji tren: DP otkazao hitnu presicu i zatvorio se na sastanak

Konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je javnosti trebala biti predstavljena "Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini", u srijedu je otkazana.
Iz stranke su izvijestili kako su u tijeku završne konzultacije vezane uz dokument te da će po njihovu okončanju biti objavljeno službeno priopćenje.
Prema ranijoj najavi, na konferenciji su trebali sudjelovati glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać i saborski zastupnik Josip Dabro.
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