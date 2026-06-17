Preokret u zadnji tren: DP otkazao hitnu presicu i zatvorio se na sastanak

Konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je javnosti trebala biti predstavljena "Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini", u srijedu je otkazana.

Iz stranke su izvijestili kako su u tijeku završne konzultacije vezane uz dokument te da će po njihovu okončanju biti objavljeno službeno priopćenje.

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Prema ranijoj najavi, na konferenciji su trebali sudjelovati glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać i saborski zastupnik Josip Dabro.