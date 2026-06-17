Bilić stopirao projekt kod sv. Dominika: Ponuda od 700 tisuća eura bila je kap koja je prelila čašu

Grad Trogir odgodit će realizaciju projekta uređenja zelene zone ispred crkve sv. Dominika, koji je bio zamišljen kao dio šireg projekta „Zeleni trokut stare gradske jezgre“, zajedno s parkovima Fortin i Žudika. Odluku je javnosti pojasnio gradonačelnik Ante Bilić istaknuvši kako je razlog značajno veća cijena radova od prvotno planirane.

Projekt je predviđao popločanje prostora, sadnju stabala naranče, postavljanje novih klupa, javne česme, makete grada te dodatno uređenje zone koja već danas predstavlja jednu od zelenih oaza na gradskoj rivi.

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Prema ranijim procjenama, vrijednost radova trebala je iznositi oko 500 tisuća eura. Međutim, nakon provedene javne nabave pristigla je najpovoljnija ponuda u iznosu od 700 tisuća eura, što je za Grad Trogir u ovom trenutku neprihvatljiv trošak.

– U vremenu velikog rasta cijena i kada moramo posebno voditi računa o svakom euru javnog novca, smatram da bi bilo neodgovorno prihvatiti takav iznos. Sve je poskupjelo, a kao Grad nastojimo odgovorno upravljati proračunom – poručio je gradonačelnik Bilić.

Naglasio je kako se od projekta ne odustaje trajno, već se njegova realizacija odgađa dok se ne stvore povoljniji financijski uvjeti.

Sredstva koja su bila predviđena za uređenje prostora ispred crkve sv. Dominika ostat će u gradskom proračunu te će se, prema najavama, usmjeriti na sanaciju Kule Kamerlengo, jednog od najvažnijih i najprepoznatljivijih spomenika Trogira. Projekt će se provoditi u suradnji s Ministarstvom kulture.

Istodobno, Grad nastavlja s uređenjem parkova Fortin i Žudika, pa će koncept „Zelenog trokuta“ biti nastavljen kroz njegove preostale cjeline.

Gradonačelnik je poručio kako građani od gradske uprave očekuju razvoj i uređenje grada, ali i odgovorno upravljanje javnim novcem te da ponekad upravo takve okolnosti zahtijevaju donošenje teških, ali nužnih odluka.