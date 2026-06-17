Znate li tko je jedini tip koji je zabio na Svjetskom za Hrvatsku dok je igrao u Hajduku?

Jeste li iz prve pogodili?

Mnogi će na prvu pomisliti na Milana Rapaića ili Ivicu Olića, no odgovor je zapravo samo jedan - Marko Livaja.

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Napadač Hajduka zabio je protiv Kanade u pobjedi Hrvatske 4:1 na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine i tako postao jedini nogometaš koji je postigao pogodak za Vatrene na Mundijalu dok je u tom trenutku nosio dres Hajduka.

To, naravno, ne znači da bivši hajdukovci nisu ostavljali trag na najvećoj svjetskoj pozornici. Dapače. Nekadašnji igrači Hajduka koji su za splitski klub igrali u seniorskoj konkurenciji Robert Jarni, Milan Rapaić i Dario Srna također su zabijali na svjetskim prvenstvima, ali ne kao igrači Bijelih. Jarni je pogodio Njemačkoj u četvrtfinalu 1998., Rapaić Italiji 2002., a Srna Australiji 2006. godine.

Posljednji igrač Hajduka koji je zabio pogodak na Svjetskom prvenstvu prije Livaje nije, zanimljivo, bio Hrvat. Bio je to Avdija Vršajević, tadašnji desni bek Hajduka, koji je na Mundijalu u Brazilu 2014. godine zabio u pobjedi Bosne i Hercegovine nad Iranom 3:1. Taj je pogodak ostao upisan kao jedan od najsvjetlijih trenutaka u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa.

Zato Livajin gol protiv Kanade ima posebnu težinu. U bogatoj povijesti hrvatske reprezentacije upravo je on ostao jedini igrač koji je zabio za Vatrene na Svjetskom prvenstvu dok je istovremeno bio član Hajduka.