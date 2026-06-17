Split ima 68 novih doktora znanosti: Rektor otkrio zašto je ovo velika vijest za cijeli grad

Svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Splitu, na kojoj je uručeno 68 diploma, održana je u srijedu, 17. lipnja na Medicinskom fakultetu. Promotori na svečanosti su bili rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić, prof. dr. sc. Snježana Pivac, prodekanica Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Branimir Lela, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, izv. prof. dr. sc. Nikša Varezić, prodekan Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, prodekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, doc. dr. sc. Goran Kuvačić, prodekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Renata Pecotić, dekanica Medicinskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Nikola Marangunić, prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i izv. prof. dr. sc. Tina Perić, prodekanica Pomorskog fakulteta.
Svečanosti su nazočili prorektori Sveučilišta, dekani i prodekani sastavnica splitskog sveučilišta, članovi Senata, a u pozdravnim govorima promoventima su čestitali i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, kao i zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić.
Rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić je u svom govoru istaknuo kako danas promoviramo nove doktore znanosti, ljude koji su svojim radom, znanjem i ustrajnošću dosegli najvišu akademsku razinu.
"Put do doktorata nije jednostavan, ali upravo zato nosi posebnu vrijednost. Za neke je doktorat kruna dugogodišnjeg znanstvenog rada, a za druge početak novog istraživačkog puta. U oba slučaja riječ je o iskoraku iznad same struke prema znanosti koja pomiče granice spoznaje i po kojoj su sveučilišta prepoznata kazao je rektor Ljutić naglasivši kako Sveučilište u Splitu danas broji više od 20 tisuća studenata, a svaka nova generacija doktora znanosti dodatno potvrđuje njegovu znanstvenu snagu. Doktorat ne predstavlja samo osobno postignuće nego i doprinos razvoju znanstvene zajednice, jer iza svakog istraživanja stoji potraga za istinom i želja da se stečena znanja podijele sa svjetskom znanstvenom javnošću. Upravo zato veći broj doktorata znači više znanstvenih radova, snažnije Sveučilište i snažniji doprinos razvoju našeg grada, županije i države", poručio je akademik Ljutić.
Rektor Ljutić se posebno osvrnuo na činjenicu da mladi istraživači donose nove ideje i stvaraju rezultate, jer u vremenu kada se mnogo govori o umjetnoj inteligenciji i tehnološkim promjenama, temelj svakog znanstvenog napretka i dalje ostaje ljudska ideja.
"Kada se ideja spoji s predanošću, radom i odgovornošću prema općem dobru, nastaju rezultati kojima se možemo ponositi. Posebno me raduje što Sveučilište u Splitu i dalje potvrđuje svoju kvalitetu na međunarodnim ljestvicama. U konkurenciji više od 22 tisuće sveučilišta u svijetu kontinuirano ostvarujemo vrlo dobre rezultate, a prema ljestvici inovativnih sveučilišta među vodećima smo u široj regiji od Češke do Grčke. To pokazuje da izvrsnost ne ovisi samo o veličini ili financijskoj snazi, nego prije svega o ljudima, njihovoj kreativnosti, radišnosti i znanju", istaknuo je rektor Ljutić.
"Zahvaljujem svim promoviranim doktorima znanosti jer svojim uspjesima pridonose ugledu Sveučilišta u Splitu. Siguran sam da će, gdje god nastavili svoj profesionalni i znanstveni put, biti prepoznati kao stručnjaci i istraživači sposobni ravnopravno sudjelovati u međunarodnoj akademskoj zajednici. Njihov uspjeh ujedno je i uspjeh našega Sveučilišta", zaključio je rektor Ljutić.
Promovirani su pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na sljedećim fakultetima:
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Kalinić Milićević Tea
Laća Stjepan
Prlenda Nikša
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
Babić Katarina
Bašić Martina
Biliškov Ivan
Bubalo Matija
Čulić Ana
Marin Ivana
Rašić Petra
Šuljić Igor
Vidović Tino
Zovko Kristina
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Anić Mate
Braović Plavša Mira
Svedružić Šeparović Ivana
Žanić Mikuličić Jelena
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
Lovrić Vranković Jelena
Šodan Matej
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Kovačević Neven
Maleš Josip
Rezić Martina
Sveinn Thorgeirsson
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Bandić Ružica
Batinović Franko
Batistić Darko
Bojčić Ružica
Bradarić Božena
Cvek Maja
Ćatipović Ardalić Tatjana
Franković Lucija
Frketić Marović Kristina
Jerković Ivan
Kaliterna Mariano
Karabatić Knezović Silvana
Katić Josip
Klarić - Kukuz Ivana
Knezović Dora
Konstantinović Ivan
Krešo Ante
Krstulović Jure
Kulić Marijana
Lišnić Viktoria
Majić Ana
Maleš Ivan
Matijaš Tatjana
Pavić Maja
Pehlić Marina
Plećaš Doris
Sablić Sara
Stanić Robert
Šaler Fran
Šore Katarina
Šustić Ivan
Šuto Pavičić Jelena
Ursić Luka
Vicelić Čutura Lučana
Vuković Danica
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
Bonačić Tina
Peraić Ivan
Raić Sanda
Sabljić Antonio
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
Asanni Nur
Bojić Filip
Boko Zlatko
Bratić Karlo
Martinić-Cezar Siniša
Peša Tomislav