Split ima 68 novih doktora znanosti: Rektor otkrio zašto je ovo velika vijest za cijeli grad

Svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Splitu, na kojoj je uručeno 68 diploma, održana je u srijedu, 17. lipnja na Medicinskom fakultetu. Promotori na svečanosti su bili rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić, prof. dr. sc. Snježana Pivac, prodekanica Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Branimir Lela, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, izv. prof. dr. sc. Nikša Varezić, prodekan Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, prodekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, doc. dr. sc. Goran Kuvačić, prodekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Renata Pecotić, dekanica Medicinskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Nikola Marangunić, prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i izv. prof. dr. sc. Tina Perić, prodekanica Pomorskog fakulteta.

Svečanosti su nazočili prorektori Sveučilišta, dekani i prodekani sastavnica splitskog sveučilišta, članovi Senata, a u pozdravnim govorima promoventima su čestitali i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, kao i zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić.

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Rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić je u svom govoru istaknuo kako danas promoviramo nove doktore znanosti, ljude koji su svojim radom, znanjem i ustrajnošću dosegli najvišu akademsku razinu.

"Put do doktorata nije jednostavan, ali upravo zato nosi posebnu vrijednost. Za neke je doktorat kruna dugogodišnjeg znanstvenog rada, a za druge početak novog istraživačkog puta. U oba slučaja riječ je o iskoraku iznad same struke prema znanosti koja pomiče granice spoznaje i po kojoj su sveučilišta prepoznata kazao je rektor Ljutić naglasivši kako Sveučilište u Splitu danas broji više od 20 tisuća studenata, a svaka nova generacija doktora znanosti dodatno potvrđuje njegovu znanstvenu snagu. Doktorat ne predstavlja samo osobno postignuće nego i doprinos razvoju znanstvene zajednice, jer iza svakog istraživanja stoji potraga za istinom i želja da se stečena znanja podijele sa svjetskom znanstvenom javnošću. Upravo zato veći broj doktorata znači više znanstvenih radova, snažnije Sveučilište i snažniji doprinos razvoju našeg grada, županije i države", poručio je akademik Ljutić.

Rektor Ljutić se posebno osvrnuo na činjenicu da mladi istraživači donose nove ideje i stvaraju rezultate, jer u vremenu kada se mnogo govori o umjetnoj inteligenciji i tehnološkim promjenama, temelj svakog znanstvenog napretka i dalje ostaje ljudska ideja.

"Kada se ideja spoji s predanošću, radom i odgovornošću prema općem dobru, nastaju rezultati kojima se možemo ponositi. Posebno me raduje što Sveučilište u Splitu i dalje potvrđuje svoju kvalitetu na međunarodnim ljestvicama. U konkurenciji više od 22 tisuće sveučilišta u svijetu kontinuirano ostvarujemo vrlo dobre rezultate, a prema ljestvici inovativnih sveučilišta među vodećima smo u široj regiji od Češke do Grčke. To pokazuje da izvrsnost ne ovisi samo o veličini ili financijskoj snazi, nego prije svega o ljudima, njihovoj kreativnosti, radišnosti i znanju", istaknuo je rektor Ljutić.

"Zahvaljujem svim promoviranim doktorima znanosti jer svojim uspjesima pridonose ugledu Sveučilišta u Splitu. Siguran sam da će, gdje god nastavili svoj profesionalni i znanstveni put, biti prepoznati kao stručnjaci i istraživači sposobni ravnopravno sudjelovati u međunarodnoj akademskoj zajednici. Njihov uspjeh ujedno je i uspjeh našega Sveučilišta", zaključio je rektor Ljutić.

Promovirani su pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na sljedećim fakultetima: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu Kalinić Milićević Tea Laća Stjepan Prlenda Nikša Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu Babić Katarina Bašić Martina Biliškov Ivan Bubalo Matija Čulić Ana Marin Ivana Rašić Petra Šuljić Igor Vidović Tino Zovko Kristina Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Anić Mate Braović Plavša Mira Svedružić Šeparović Ivana Žanić Mikuličić Jelena Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu Lovrić Vranković Jelena Šodan Matej Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu Kovačević Neven Maleš Josip Rezić Martina Sveinn Thorgeirsson Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Bandić Ružica Batinović Franko Batistić Darko Bojčić Ružica Bradarić Božena Cvek Maja Ćatipović Ardalić Tatjana Franković Lucija Frketić Marović Kristina Jerković Ivan Kaliterna Mariano Karabatić Knezović Silvana Katić Josip Klarić - Kukuz Ivana Knezović Dora Konstantinović Ivan Krešo Ante Krstulović Jure Kulić Marijana Lišnić Viktoria Majić Ana Maleš Ivan Matijaš Tatjana Pavić Maja Pehlić Marina Plećaš Doris Sablić Sara Stanić Robert Šaler Fran Šore Katarina Šustić Ivan Šuto Pavičić Jelena Ursić Luka Vicelić Čutura Lučana Vuković Danica Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu Bonačić Tina Peraić Ivan Raić Sanda Sabljić Antonio Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu Asanni Nur Bojić Filip Boko Zlatko Bratić Karlo Martinić-Cezar Siniša Peša Tomislav