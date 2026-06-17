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Split ima 68 novih doktora znanosti: Rektor otkrio zašto je ovo velika vijest za cijeli grad

Poruka rektora posebno odjekuje

Svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Splitu, na kojoj je uručeno 68 diploma, održana je u srijedu, 17. lipnja  na Medicinskom fakultetu. Promotori na svečanosti su bili rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić, prof. dr. sc. Snježana Pivac, prodekanica Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Branimir Lela, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, izv. prof. dr. sc. Nikša Varezić, prodekan Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić, prodekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, doc. dr. sc. Goran Kuvačić, prodekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Renata Pecotić, dekanica Medicinskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Nikola Marangunić, prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i  izv. prof. dr. sc. Tina Perić, prodekanica Pomorskog fakulteta.

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Svečanosti su nazočili prorektori Sveučilišta, dekani i prodekani sastavnica splitskog sveučilišta, članovi Senata, a u pozdravnim govorima promoventima su čestitali i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, kao i zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić.

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Rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić je u svom govoru istaknuo kako danas promoviramo nove doktore znanosti, ljude koji su svojim radom, znanjem i ustrajnošću dosegli najvišu akademsku razinu.  

"Put do doktorata nije jednostavan, ali upravo zato nosi posebnu vrijednost. Za neke je doktorat kruna dugogodišnjeg znanstvenog rada, a za druge početak novog istraživačkog puta. U oba slučaja riječ je o iskoraku iznad same struke prema znanosti koja pomiče granice spoznaje i po kojoj su sveučilišta prepoznata kazao je rektor Ljutić naglasivši kako Sveučilište u Splitu danas broji više od 20 tisuća studenata, a svaka nova generacija doktora znanosti dodatno potvrđuje njegovu znanstvenu snagu. Doktorat ne predstavlja samo osobno postignuće nego i doprinos razvoju znanstvene zajednice, jer iza svakog istraživanja stoji potraga za istinom i želja da se stečena znanja podijele sa svjetskom znanstvenom javnošću. Upravo zato veći broj doktorata znači više znanstvenih radova, snažnije Sveučilište i snažniji doprinos razvoju našeg grada, županije i države", poručio je akademik Ljutić. 

Rektor Ljutić se posebno osvrnuo na činjenicu da mladi istraživači donose nove ideje i stvaraju rezultate, jer u vremenu kada se mnogo govori o umjetnoj inteligenciji i tehnološkim promjenama, temelj svakog znanstvenog napretka i dalje ostaje ljudska ideja. 

"Kada se ideja spoji s predanošću, radom i odgovornošću prema općem dobru, nastaju rezultati kojima se možemo ponositi. Posebno me raduje što Sveučilište u Splitu i dalje potvrđuje svoju kvalitetu na međunarodnim ljestvicama. U konkurenciji više od 22 tisuće sveučilišta u svijetu kontinuirano ostvarujemo vrlo dobre rezultate, a prema ljestvici inovativnih sveučilišta među vodećima smo u široj regiji od Češke do Grčke. To pokazuje da izvrsnost ne ovisi samo o veličini ili financijskoj snazi, nego prije svega o ljudima, njihovoj kreativnosti, radišnosti i znanju", istaknuo je rektor Ljutić. 

"Zahvaljujem svim promoviranim doktorima znanosti jer svojim uspjesima pridonose ugledu Sveučilišta u Splitu. Siguran sam da će, gdje god nastavili svoj profesionalni i znanstveni put, biti prepoznati kao stručnjaci i istraživači sposobni ravnopravno sudjelovati u međunarodnoj akademskoj zajednici. Njihov uspjeh ujedno je i uspjeh našega Sveučilišta", zaključio je rektor Ljutić. 

Promovirani su pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na sljedećim fakultetima: 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu 

Kalinić Milićević Tea 

Laća Stjepan 

Prlenda Nikša

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu  

Babić Katarina 

Bašić Martina 

Biliškov Ivan 

Bubalo Matija 

Čulić Ana 

Marin Ivana 

Rašić Petra 

Šuljić Igor 

Vidović Tino 

Zovko Kristina

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 

Anić Mate 

Braović Plavša Mira 

Svedružić Šeparović Ivana 

Žanić Mikuličić Jelena 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu  

Lovrić Vranković Jelena 

Šodan Matej 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu 

Kovačević Neven 

Maleš Josip 

Rezić Martina 

Sveinn Thorgeirsson 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu  

Bandić Ružica 

Batinović Franko 

Batistić Darko 

Bojčić Ružica 

Bradarić Božena 

Cvek Maja 

Ćatipović Ardalić Tatjana 

Franković Lucija 

Frketić Marović Kristina 

Jerković Ivan 

Kaliterna Mariano 

Karabatić Knezović Silvana 

Katić Josip 

Klarić - Kukuz Ivana 

Knezović Dora 

Konstantinović Ivan 

Krešo Ante 

Krstulović Jure 

Kulić Marijana 

Lišnić Viktoria 

Majić Ana 

Maleš Ivan 

Matijaš Tatjana 

Pavić Maja 

Pehlić Marina 

Plećaš Doris 

Sablić Sara 

Stanić Robert 

Šaler Fran 

Šore Katarina 

Šustić Ivan 

Šuto Pavičić Jelena 

Ursić Luka 

Vicelić Čutura Lučana 

Vuković Danica 

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu 

Bonačić Tina 

Peraić Ivan 

Raić Sanda 

Sabljić Antonio 

Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu  

Asanni Nur 

Bojić Filip 

Boko Zlatko 

Bratić Karlo 

Martinić-Cezar Siniša 

Peša Tomislav 

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