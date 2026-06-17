Boban primio prvake Hrvatske: "Olmissum je ponos Omiša i Splitsko-dalmatinske županije"

Povodom osvajanja naslova prvaka Hrvatske u futsalu, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban upriličio je prijem za igrače, stručni stožer i upravu MNK Olmissum, koji su ove sezone ispisali novu stranicu klupske povijesti osvojivši treći naslov državnog prvaka.

Čestitajući igračima i vodstvu kluba na velikom uspjehu, župan Boban istaknuo je kako naslov prvaka Hrvatske predstavlja izniman sportski rezultat, ali i značajnu promociju Omiša i Splitsko-dalmatinske županije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Kada Omišani osvoje prvenstvo Hrvatske, za nas su oni prvaci svijeta. Svi smo pratili finale, strepili do posljednjeg trenutka i na kraju zajedno slavili. Posebno me veseli što je naslov prvaka ostao u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Olmissum je organizacijski podigao klub na zavidnu razinu i svojim radom doprinosi razvoju futsala koji iz godine u godinu raste. Županija će i dalje biti partner sportu te ćemo nastaviti tražiti načine kako pomoći klubovima koji ostvaruju ovakve rezultate", poručio je Boban.

Predsjednik MNK Olmissum Mijo Milavić zahvalio je na prijemu i podršci koju klub ima u lokalnoj zajednici, istaknuvši kako uspjeh nije važan samo zbog osvojenog trofeja, već i zbog uloge koju klub ima u životu grada.

"Još uvijek se nismo u potpunosti razbudili nakon svih emocija i slavlja. Ovaj naslov je velik i poseban, ali jednako mi je važno što dvorana i klub žive tijekom cijele godine te što su postali dio svakodnevnog života Omišana. Kao klub iz malog grada ostavili smo snažan dojam u hrvatskom futsalu i pokazali kako se uz rad, zajedništvo i sportsko ponašanje mogu ostvariti veliki rezultati", rekao je Milavić.

Kapetan momčadi Duje Kustura naglasio je kako iza naslova stoji velik rad cijele ekipe te kako klub želi nastaviti podizati profesionalne standarde.

"Bilo je lako voditi ovu ekipu jer su to veliki profesionalci i vrhunski ljudi. Iako futsal još uvijek nije na razini profesionalizacije kakvu priželjkujemo, svi zajedno radimo da to promijenimo. Ne smijemo se zadovoljiti postignutim. Prije svega mi igrači moramo nastaviti ulagati još više u sebe, a vjerujem da će nas u tom putu pratiti i grad, županija te svi koji prepoznaju vrijednost onoga što radimo", istaknuo je Kustura.

Malonogometni klub Olmissum osnovan je 2015. godine te je ove sezone obilježio desetu obljetnicu djelovanja. Do trećeg naslova prvaka Hrvatske stigao je nakon spektakularnog finala protiv HMNK Rijeka. Nakon zaostatka od 0:2 u pobjedama, Omišani su preokrenuli seriju i slavili s ukupnih 3:2, a naslov su osvojili u odlučujućoj petoj utakmici nakon izvođenja šesteraca.

Ovo je treći naslov prvaka Hrvatske za MNK Olmissum, nakon osvojenih prvenstava u sezonama 2019./20. i 2020./21. Osvajanjem novog naslova klub je izborio svoj peti nastup u UEFA Futsal Ligi prvaka, a čak tri puta bio je domaćin utakmica elitnog europskog natjecanja u Omišu.

Na prijemu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uz župana Blaženka Bobana, sudjelovali su Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport, te Goran Kursar, viši savjetnik u istom upravnom odjelu. Izaslanstvo MNK Olmissum predvodio je predsjednik kluba Mijo Milavić, a prijemu su nazočili i trener Frane Despotović, pomoćni trener Miro Bokšić, sportski direktor Marko Mladin te igrači Marin Jurić, kapetan Duje Kustura, Josip Juretić, Tomislav Milić i Ante Kovačević.