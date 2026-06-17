Gradonačelnik Kaštela primio europskog viceprvaka Ivana Rozgu

Gradonačelnik Denis Ivanović i zamjenik Antonio Budimir primili su u Gradskoj upravi Ivana Rozgu, člana Judo kluba Kaštela, koji je na Europskom seniorskom kupu u Sarajevu osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 100 kilograma. Uz Ivana je na prijemu bio njegov otac i trener Boško Rozga.

Europski seniorski kup održan je od 30. do 31. svibnja u Sarajevu, uz sudjelovanje 249 judaša iz 21 države. Za Judo klub Kaštela nastupilo je četvero članova, a najveći uspjeh ostvario je upravo Ivan Rozga.

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Na putu do finala Rozga je redom svladao Nijemca Iliasa Kuestera i Austrijanca Giorgija Nagladzea, oba puta rezultatom na yuko, dok je u polufinalu nakon iscrpljujuće borbe u golden scoreu, ipponom pobijedio Nizozemca Giela Dola. U finalu je bolji bio Nijemac Pierre Ederer.

Čestitajući Ivanu na velikom uspjehu, gradonačelnik Denis Ivanović istaknuo je kako su kaštelanski sportaši najbolji promotori svoga grada.

– Prije svega čestitam našem Ivanu Rozgi na osvojenom europskom srebru. Ovo je još jedan dokaz da su Kaštela sportski grad i grad mladih koji svojim uspjesima redovito donose medalje u naš grad. Naši sportaši ujedno su i najbolji promotori Kaštela. Kada se na velikim europskim natjecanjima čuje da je netko iz Kaštela osvojio medalju, mnogi požele saznati gdje su Kaštela i tako na svoj način doprinose promociji našega grada i turizma.

Grad će i dalje nastaviti ulagati u sport. Gotovo milijun i pol eura izdvajamo kroz Zajednicu sportskih udruga, a dodatna sredstva osiguravaju se i izravno sportskim klubovima kroz gradski proračun. Još jednom čestitam Ivanu, njegovom treneru i cijelom Judo klubu Kaštela te vjerujem da će ovakvih uspjeha biti još puno – rekao je gradonačelnik.

Zahvaljujući na prijemu, Ivan Rozga osvrnuo se na nastup u Sarajevu i planove za nastavak sezone.

– Na Europskom kupu imao sam četiri borbe. Ostvario sam tri pobjede i stigao do finala, gdje sam nažalost izgubio od njemačkog predstavnika. Zadovoljan sam osvojenim srebrom jer je konkurencija bila iznimno jaka. Treniram gotovo svaki dan, često i dva puta dnevno, a upravo takav rad donosi rezultate. Nakon kraće stanke slijede novi nastupi na Europskom openu i Svjetskom kupu, a na jesen nas očekuje još niz velikih međunarodnih natjecanja – rekao je Rozga.

Kroz razgovor se spomenuo i rad s mlađim uzrastima u klubu. Istaknuto je kako Judo klub Kaštela kontinuirano razvija mlade sportaše te stvara nove generacije talentiranih judaša koje bi u godinama koje dolaze mogle nastaviti nizati uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Prijem je zaključen čestitkama Ivanu i Bošku Rozgi na izvrsnoj promociji Kaštela i hrvatskog sporta.