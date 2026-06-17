Konačno će splitsko područje dobiti novi vatrogasni dom: Predan zahtjev za lokacijsku dozvolu za novi dom DVD-a Žrnovnica

Predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu za novi vatrogasni dom DVD-a Žrnovnica, koji bi se trebao graditi na lokaciji u Pilot naselju. Objavio je to Mario Lolić, splitski gradski vijećnik i predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, ističući da je riječ o jednom od najvažnijih projekata za budućnost tog mjesta.

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Podsjetimo, o potrebi izgradnje novog doma za žrnovničke vatrogasce govori se godinama, a Dalmacija Danas je još u studenom 2024. pisala o idejnom arhitektonskom rješenju novog vatrogasnog doma, kada je navedeno da bi objekt trebao osigurati bolje uvjete za izlazak vatrogasnih vozila na intervencije, smještaj opreme, održavanje vježbi i svakodnevni rad DVD-a Žrnovnica.

“Jedan od strateški najbitnijih projekata”

“Od lijepih vijesti izdvajam da je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu za novi DVD Žrnovnica koji će se graditi na lokaciji u Pilot naselju. Ponosan sam na to i što se ta priča pokrenula u ove zadnje četiri godine. To je jedan od strateških najbitnijih projekata za budućnost Žrnovnice”, poručio je Lolić.

Prema ranijim informacijama, novi vatrogasni dom trebao bi riješiti dugogodišnje probleme DVD-a Žrnovnica, čiji su sadašnji prostori skučenih kapaciteta i ne odgovaraju svim potrebama društva. Posebno se isticalo da je za vatrogasce iznimno važan nesmetan i brz izlazak na intervencije.

Prošli protupožarni put Gornje Sitno – Žrnovnica – Kučine

Lolić je objavio i da su danas obišli cijeli protupožarni put Gornje Sitno – Žrnovnica – Kučine, koji je proteklih godina saniran.

Riječ je, kako ističe, o zahvatu od velikog značaja za sigurnost tog područja, osobito u kontekstu zaštite od požara.

“Danas smo prošli cijeli protupožarni put Gornje Sitno – Žrnovnica – Kučine koji je prošlih godina saniran, što je od ogromnog značaja za sigurnost našeg kraja. Nije što su moji, ali ponosan sam na sve što smo odradili skupa zadnjih godina. DVD Žrnovnica”, napisao je Lolić.

Važan projekt za sigurnost mjesta

Novi vatrogasni dom i uređena protupožarna infrastruktura posebno su važni za područje Žrnovnice i okolnih mjesta, koja se nalaze na požarno osjetljivom području. DVD Žrnovnica godinama ima važnu ulogu u zaštiti stanovništva, imovine i prirodnog prostora, a najavljeni projekt trebao bi značajno unaprijediti njihove uvjete rada.