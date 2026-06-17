Muškarac u Dalmaciju pratio ženu pa je na stubištu napao nožem

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv 46-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg se sumnjiči za pokušaj ubojstva 69-godišnje žene. Na prijedlog tužiteljstva, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor.

Prema sumnjama istražitelja, incident se dogodio 14. lipnja u Dubrovniku. Muškarac je navodno u stubištu jedne stambene zgrade pratio ženu te joj prišao s leđa. Sumnja se da ju je potom nožem snažno ubo u gornji dio leđa, pri čemu je zadobila teške tjelesne ozljede.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon napada osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo pronašla i uhitila. Nakon privođenja odveden je na kriminalističko istraživanje, dok je na mjestu napada, prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva, proveden očevid.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske ranije su izvijestili kako je riječ o muškarcu prema kojem su policijski službenici tijekom posljednjih nekoliko godina više puta postupali te ga kazneno prijavljivali zbog različitih protupravnih radnji.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, dubrovačko tužiteljstvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je taj prijedlog te 46-godišnjaku odredio istražni zatvor.

Kriminalističko istraživanje i daljnji postupak protiv osumnjičenog se nastavljaju.