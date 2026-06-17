VELIKO PRIZNANJE Ravnateljica Muzeja grada Splita osvojila prestižnu nagradu

U svečanom ambijentu Vile Dalmacija sinoć su dodijeljene tradicionalne godišnje nagrade Slobodne Dalmacije, a jedno od najvažnijih priznanja večeri otišlo je u ruke ravnateljice Muzeja grada Splita, Vesne Bulić Baketić.

Riječ je o prestižnoj nagradi "Jure Kaštelan", koja joj je uručena za godišnje ostvarenje u području umjetnosti. Ovo priznanje potvrda je njezina iznimnog doprinosa vođenju jedne od najvažnijih kulturnih institucija u Splitu, ali i snažne afirmacije muzejske djelatnosti u gradu pod Marjanom.

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Muzej postao dinamično središte kulturnog života

Pod vodstvom Vesne Bulić Baketić, Muzej grada Splita posljednjih se godina profilirao kao otvoreno, moderno i dinamično mjesto susreta povijesti, arheologije, umjetnosti i suvremenih kulturnih praksi.

Posebno se ističu projekti revitalizacije i otvaranja novih interpretacijskih prostora, među kojima su Stara gradska vijećnica, novi stalni postav Muzeja grada Splita i Muzej vode. Važan iskorak ostvaren je i kroz suradnje s gradskim komunalnim tvrtkama, osobito na očuvanju antičke baštine, poput radova u Papalićevoj ulici.

Vidno dirnuta velikim priznanjem, ravnateljica Bulić Baketić naglasila je kako nagradu ne doživljava isključivo kao osobno postignuće, nego kao priznanje cijelom timu Muzeja grada Splita.

"Moram priznati da me nikada nisu motivirale nagrade i priznanja, nego velika ljubav prema mome gradu i prema mome muzeju. Međutim, dobiti nagradu koja nosi ime Jure Kaštelana zaista je spektakularno. Najviše sam ponosna na svoj tim u Muzeju grada Splita koji zajedno čini jednu cjelinu koja postiže sjajne rezultate. Najvažnije od svega mi je što je muzej dobio veliku vidljivost zahvaljujući jednom timu sjajnih ljudi za koje želim da dođu u prvi plan jer zbilja imamo veliki ljudski potencijal", poručila je ravnateljica.

Tom je prilikom zahvalila i svojoj obitelji na bezuvjetnoj podršci.

Vjetar u leđa splitskoj muzejskoj sceni

Nagrada "Jure Kaštelan" dolazi u trenutku kada Muzej grada Splita bilježi zapažene rezultate i sve veću vidljivost u javnosti. Ovo priznanje zato nije samo osobna nagrada ravnateljici, nego i snažna potvrda važnosti rada cijelog muzejskog kolektiva.

Ujedno je riječ o vjetru u leđa splitskoj kulturnoj i muzejskoj sceni, koja posljednjih godina pokazuje kako baština može biti predstavljena na suvremen, pristupačan i publici zanimljiv način.

Muzej grada Splita zahvalio je na velikom priznanju te čestitao svim ovogodišnjim laureatima.

