U Livnu uništeno i zapaljeno 13 zastava BiH, policija traga za počiniteljima

Policija u Livnu istražuje slučaj uništavanja i paljenja zastava Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine koje su mještani sela Golinjevo postavili uz mjesno igralište tijekom Svjetskog prvenstva.

Incident je policiji prijavljen jutros, nakon što su mještani primijetili da su zastave tijekom noći nestale ili oštećene.

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Glasnogovornik Uprave policije MUP-a Kantona 10 Slavko Krišto potvrdio je za Klix.ba da je prijavljeno uništavanje ukupno 13 zastava.

"Ne znajući što se dogodilo, policijski službenici izašli su na teren i utvrdili činjenice. Kod obližnjeg mosta pronađene su dvije od 13 nestalih zastava. Jedna zastava pronađena je na električnom stupu, bila je potrgana tijekom pokušaja nasilnog uklanjanja te je djelomično nagorjela pri dnu. Jedna državna zastava pronađena je blizu igrališta, gotovo potpuno spaljena. Ostale zastave nisu pronađene i vjerojatno se nalaze kod nepoznatog počinitelja ili više njih", rekao je Krišto.

Policija provodi izvide i traga za odgovornima.

"Poduzimamo sve potrebne mjere i radnje iz naše nadležnosti kako bismo utvrdili počinitelje", dodao je Krišto.