Hajduk: "Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha"

Hrvatska i Engleska danas će od 22 sata igrati utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu.
Hajduk je jutros na svojoj Facebook stranici objavu posvetio Vatrenima te im zaželio sreću na Svjetskom prvenstvu.
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"Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu", napisali su iz Hajduka.
Dodajmo na kraju da su iz Hajduka objavili fotografije bivših igrača Hajduka u dresu Vatrenih, Marija Pašalića i Luke Vuškovića, te jedan prizor s reprezentativne utakmice Hrvatske na Poljudu.
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