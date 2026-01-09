Evo tko će rušiti Vjesnik

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena je natječajna dokumentacija za uklanjanje onoga što je ostalo od Vjesnikova nebodera, teško oštećenog u požaru 17. studenoga. Kao izvođač radova odabrana je tvrtka EURCO iz Vinkovaca, a izrada projektne dokumentacije i uklanjanje trenutačno opasne i nestabilne konstrukcije procijenjeni su na pet milijuna eura, piše 24sata.

Uklanjanje opasne konstrukcije i projektna dokumentacija

Prema objavljenoj dokumentaciji, posao obuhvaća izradu projektne dokumentacije te uklanjanje konstrukcije koja se trenutačno smatra opasnom i nestabilnom. Riječ je o zahvatu koji se svrstava među složenije poslove rušenja, s obzirom na stanje objekta nakon požara.

Tko je izvođač: EURCO i direktor Hrvoje Merki

Odabrani izvođač je EURCO d.o.o. iz Vinkovaca, tvrtka koja posluje gotovo tri desetljeća. Direktor tvrtke Hrvoje Merki na toj je poziciji od 2015. godine.

Prema javno dostupnim podacima, EURCO zapošljava 58 radnika, uz prosječnu neto plaću od oko 1.500 eura. U protekloj godini tvrtka je iz državnog proračuna ostvarila oko 785 tisuća eura.

Iskustvo u rušenjima: od Hotela Marjan do riječke luke

EURCO se i ranije isticao na zahtjevnim projektima rušenja. Među radovima u kojima su sudjelovali navode se rušenje splitskog Hotela Marjan, uklanjanje neprofitabilnih skladišta u riječkoj luci te rušenje visokog dimnjaka bivše bakarske koksare.