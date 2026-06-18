Dr. Martina Kuzmanić održala predavanje u Kaštelima i otkrila kako se pravilno zaštititi od sunca

Znanstveno-popularni projekt „Darovnica znanja” nastavio se trećim predavanjem koje je održala dr. med. spec. Martina Kuzmanić pod nazivom “Sunce: Između zdravlja i opasnosti” ove srijede u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Velik interes na sva tri dosad održana predavanja potvrđuje kako je ovaj projekt ispunio svoj cilj, a to je kroz pristupačan i razumljiv razgovor približiti građanima različite teme, te popularizacija znanosti, poticanje kritičkog promišljanja i otvaranje prostora za dijalog između stručnjaka i zajednice.

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Pravilno korištenje zaštitnih preparata i izbjegavanje jakog sunca smanjuje rizik od karcinoma kože

Predavanje je otvoreno objašnjenjem pojmova poput elektromagnetskog zračenja, ultraljubičastog zračenja, fotostarenja, te ultravioletnog indeksa. Prema Fitzpatrick-ovim tipovima kože možemo svrstati sebe u jedan od šest tipova kože, te na adekvatan način brinuti o svom zdravlju. Pa je tako osobama s tipovima 1 i 2 preporučeno nošenje svijetle pamučne ili lanene odjeće, nošenje naočala, šešira, te hidratacija. Također, preporučuje se lagana sezonska hrana kao što su dinje, lubenice, mrkve, bademi, te dosta tekućine u obliku neutralnih napitaka, manje kofeina, alkohola i koncentriranih sokova.

U UV zaštitna sredstva spadaju preparati za oralnu primjenu, ali i preparati za lokalnu uporabu (krema, losion, gel i sl.), te oni zauzimaju strateško mjesto u fotoprotekciji. Što se tiče zaštitnih preparata u obliku krema preporučuje se ne koristiti otvorene kreme dulje od dvije godine jer se smanjuje njezino djelovanje, a potrebno je nanijeti 20 min prije izlaganja suncu 2 miligrama po 1cm2 kože.

Jedna od velikog broja zanimljivosti je ta da osobe koje se kroz cijeli život pridržavaju pravilnog korištenja zaštitnih preparata, te izbjegavaju sunce u vrijeme najveće insolacije smanjuju rizik za razvoj karcinoma kože za 78 posto.

Bilo je govora i o stanjima uzrokovanim prekomjernim izlaganjem suncu kao što je solarni dermatitis, sunčanica i toplinski udar, a za kraj predstavljena je važnost i koristi vitamina D za organizam.

Osim opasnosti, pametno izlaganje suncu ima velike koristi za organizam

Predavačica dr. med. spec. Martina Kuzmanić ispričala je za Portal.hr malo više o svom predavanju, te koje su koristi, a koje opasnosti izlaganja suncu.

- Ušli smo već u vrijeme velikih vrućina, ljeto nam je pred vratima, pa smo odlučili i ovo predavanje organizirati da vidimo koje su to opasnosti koje nam sunce donosi i na koji način se pravilno zaštititi. Na ovom predavanju razgovarat ćemo o zaštiti kože od sunca sa svim preparatima koje možemo koristiti. Zatim, kad je najbolje vrijeme da se bude vani, a kad ne, koju odjeću i koju hranu pravilno koristiti, te podijeliti neka iskustva iz rada u svojoj ambulanti.

- Nije rijetko da ljudi dođu često puta uslijed dugog boravka na suncu sa sunčanicom, s toplinskom iscrpljenošću, sa solarnim dermatitisom, ali isto tako i one sve dobrobiti koje imamo od sunca, znači sinteza vitamina D preko kože koje imamo, lučenje serotonina, hormona koji djeluje na naše raspoloženje, a isto tako i melatonina koji se luči da bismo imali zdrav aktivan san i da bismo štitili našu kožu od prekomjernog zračenja - nastavlja Kuzmanić.

Carev: “Nadamo se da će se ovo pretvoriti u jednu lijepu tradiciju u Kaštelima”

Začetnica projekta “Darovnica znanja” doc. dr. sc. Ivana Carev podijelila je s nama svoje dojmove vezano za projekt, te kako je zadovoljna interesom građana.

- Ja sam jako zadovoljna zbog dosadašnjeg odaziva građana i nadamo se da će se ovo pretvoriti u jednu lijepu tradiciju u Kaštelima jer vidim da postoji interes, da postoji potreba i da su ljudi zaista zainteresirani čuti zanimljive teme od ljudi koji znaju o čemu pričaju, dakle od stručnjaka za svoje područje, piše Portal.hr.

- Sunce ima ljekovita svojstva na naš organizam i isto tako može biti opasno. Ono što mi se činilo važno kroz predavanje doktorice Martine Kuzmanić upravo gdje je ta granica i kako se ponašati s obzirom da živimo na području u kojem smo izloženi suncu i s obzirom na to da nas čeka ljeto, da građani znaju kako se zaštititi i kako zapravo pravilno koristiti to sunce koje u konačnici zaista ima i dobrobit za čovjekov organizam - zaključuje Carev.

Informacije o održavanju idućeg predavanja u sklopu ovog znanstveno-popularnog projekta „Darovnica znanja” naknadno će biti objavljene.