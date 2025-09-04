Je li to moguće? Rotor Mravince samo što nije dovršen: "Uskoro natječaj za radove rotora TTTS-a i nastavak prema rijeci Žrnovnici"

Praši se na sve strane s istočne strane Karepovca. Golemo gradilište budući da je prometni čvor - točno na polovini dionice Mravinci - TTTS - vrijedne 40 milijuna eura. S pretovarne stanice u blizini - otpad će se odvoziti u Lećevicu.

- Ova dionica je malo izdvojena pa ljudi možda nemaju osjećaj da se nešto događa. Za nas vrlo bitan projekt. Mislim da će svi biti oduševljeni, a nadamo se da će i ove druge stvari koje smo obećali za Grad Split, što i Vlada Republike Hrvatske stoji iza svega ovoga. Evo, kao što smo i najavili 500 milijuna eura projekata u Splitu i aglomeraciji, rekao je za HTV Ivica Budimir, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Rotor Mravinci uskoro će biti završen, a prema Solinu, gradi se i tunel s dvije cijevi dugačak 400 metara. Radovi su na pola puta. Namjera je Hrvatskih cesta što prije uposliti bagere i na drugoj strani - prema Omišu.

- Uskoro će natječaj za radove samog rotora TTTS-a i nastavka prema rijeci Žrnovnici. Samim tim natječajem otvorit ćemo praktički radove na tom dijelu i spojit ćemo taj dio od 2,5 kilometara što će bitno po rasteretit promet u ovom dijelu, naglasio je Budimir.

Nameće se i pitanje solinske Širine. Dvije su godine izgubljene zbog arheoloških istraživanja, a sada se, kaže Budimir, radi, ali ispod zemlje.

- Mislim da će se u narednom periodu raditi nešto iznad zemlje, tako da svi ljudi koji budu u kolonama čekali će biti malo zadovoljniji, kazao je.

A bit će zadovoljno i šezdesetak pasa koje je zlostavljao psihijatar, a koji već godinu i pol čame u boksovima. Kako su radovi odmicali - psi su ostali - nasred gradilišta.

- U tijeku je izmještanje pasa s lokacije privremenog skloništa na trajnu lokaciju koja će biti na TTTS-u, rekao je Ante Glibota, Hrvatske ceste.

Na budućoj splitskoj obilaznici u tijeku su i arheološka istraživanja, no zasad nije pronađeno ništa - pa nema zapreka da se najiščekivanija cesta na ovome području nastavi graditi. Cijeli potez trebao bi biti završen za otprilike - tri godine.