Veliko priznanje: Vušković odabran u idealnu momčad Bundeslige

Hrvatski nogometaš Luka Vušković dobio je veliko priznanje za odlične igre u Njemačkoj. Mladi stoper Hamburger SV-a uvršten je u EA SPORTS FC 26 Bundesliga Team of the Season, odnosno idealnu momčad sezone Bundeslige. U Njemačkoj postoji više izbora za momčad sezone, a tri do kojih se najviše drži su VDV-ov (sindikat profesionalnih igrača), Kickerov (najugledniji sportski list) te ovaj, EA-ov koji nastaje u suradnji s nogometnim savezom.

Za 19-godišnjeg hrvatskog braniča to je još jedna potvrda sjajne sezone i velikog napretka koji je ostvario u dresu HSV-a. Vušković je tijekom sezone pokazao da se može nositi s najzahtjevnijim napadačima Bundeslige, a pritom se istaknuo i kao igrač koji može biti opasan u protivničkom kaznenom prostoru, piše Index.

Jedan od najboljih mladića Bundeslige

Njegove partije nisu prošle nezapaženo. Bundesliga ga je prepoznala kao jednog od najistaknutijih mladih igrača sezone, posebno naglašavajući njegovu snagu u duelima, sigurnost u obrani i doprinos igri svoje momčadi. Iako je riječ o vrlo mladom igraču, Vušković je u Hamburgu pokazao zrelost, mirnoću i autoritet koji se rijetko viđaju kod stopera njegove dobi.

Ovo priznanje posebno je vrijedno jer dolazi u konkurenciji brojnih zvijezda njemačkog prvenstva. Uvrštenje u momčad sezone znači da se Vušković našao među igračima koji su obilježili bundesligašku sezonu, što je veliki kompliment i za njega osobno i za hrvatski nogomet.

Vušković je u Njemačkoj dodatno potvrdio status jednog od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša. Nakon što je još kao tinejdžer privukao pažnju velikih europskih klubova, sezona u Bundesligi pokazala je da njegov razvoj ide u odličnom smjeru. U Hamburgu je dobio važnu ulogu, iskoristio povjerenje i nametnuo se kao jedan od najzanimljivijih mladih braniča u ligi.

Za Luku Vuškovića ovo je priznanje koje može imati velik značaj u nastavku karijere. Biti izabran u idealnu momčad sezone Bundeslige s 19 godina velika je stvar, a ujedno i najava da bi hrvatski stoper u godinama koje dolaze mogao igrati još važniju ulogu na europskoj sceni. Ove sezone u 26 ligaških nastupa ima pet golova i asistenciju, a Transfermarkt ga procjenjuje na 60 milijuna eura, piše Index.

Kako je odabrana idealna momčad?

Panel je odredio momčad sezone. Slično kao i kod mjesečnih nagrada za igrača mjeseca Bundeslige i novaka mjeseca Bundeslige, panel su činili navijači, čiji je glas nosio 40 posto, kapetani momčadi svih 18 bundesligaških klubova, čiji je glas nosio 30 posto, te stručnjaci, također s udjelom od 30 posto, među kojima su bile legende Bundeslige i odabrani medijski partneri.

Momčad sezone Bundeslige prema EA-u:

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) - Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Dayot Upamecano (Bayern München), Luka Vušković (Hamburger SV) - Joshua Kimmich (Bayern München), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Luis Díaz (Bayern München), Harry Kane (Bayern München), Michael Olise (Bayern München).