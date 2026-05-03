Šokantan slučaj na Hvaru: Štence odvojio od majke i bacio u smeće, uhićen je

U središtu Hvara krajem travnja tek nekoliko sati stari štenci, odvojeni od majke i svaki stavljen u svoju vrećicu, pronađeni su bačeni u kanti za smeće. Spasila ih je jedna gošća koja je, šećući gradom, čula neobične zvukove iz kante te ih pronašla.

Nakon pronalaska, štenci su odmah odvezeni veterinaru u Stari Grad, a brigu o njima preuzela je volonterka građanske inicijative Maška Hvar. "Mlijeko za štence trebalo bi nam stići katamaranom u popodnevnim satima. Činimo apsolutno sve što je u našoj moći da maleni prežive unatoč svemu", objavili su iz inicijative.

Policija uhitila muškarca koji je bacio štence

Cijeli slučaj odmah je prijavljen policiji, koja je danas objavila da je provela kriminalističko istraživanje, piše Index.

"Nastavno na vijest, obavještavamo Vas da su policijski službenici Policijske postaje Hvar nakon zaprimljene prijave događaja proveli kriminalističko istraživanje koje je dovršeno u petak, 30. travnja 2026.godine. Uhićen je 71-godišnji muškarac za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv 71-godišnjeg muškarca", objavila je policija.