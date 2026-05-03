Velike gužve na autocestama: HAK upozorava na povratak s produženog vikenda

Prema najnovijem izvješću HAK-a, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a na većini cesta promet se odvija bez većih poteškoća. Ograničenja su uglavnom prisutna na dionicama gdje su u tijeku radovi.

Tijekom dana očekuje se vrlo gust promet na glavnim prometnim pravcima, osobito u smjeru unutrašnjosti. Najveće gužve predviđaju se na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, zatim na A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu te na Krčkom mostu. Pojačan promet očekuje se i u trajektnim lukama, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima zbog povratka s produženog vikenda.

Iz HAK-a upozoravaju i na izvanredne prometne situacije. Na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke uočen je srna, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Slična situacija zabilježena je i na autocesti A11 kod čvora Velika Gorica jug, gdje se promet odvija po dva traka u oba smjera uz ograničenje od 80 km/h.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, osobito na dionicama gdje je zabilježena pojava divljači, kao i strpljenje zbog očekivanih gužvi na glavnim prometnim pravcima.